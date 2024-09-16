Через "Укрпошту" та "Оберіг": Міноборони автоматизує надсилання повісток від ТЦК

Завдяки покращенням в реєстрі "Оберіг", військкомам вже не доведеться підписувати вручну стоси паперових повісток, пояснив начальник центру ІТ Міноборони Олег Берестовий. Крім того, ТЦК стежитиме за проходженням цих документів і врученням чи неврученням військовозобов'язаним.

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В Україні планують цифровізувати процедуру виписування повістки ТЦК, яку громадяни будуть отримувати поштою. Для цього документ буде формуватись та підписуватись через систему "Оберіг", а потім централізовано друкуватись і надходити у відділення "Укрпошти". Крім того, військовозобов'язані отримають можливість перевірити, чи повістка не фальшива. Про деталі цифровізації системи військового обліку та мобілізації начальник управління ІТ в Міноборони України Олег Берестовий розповів у подкасті порталу DOU.

Берестовий пояснив, що програмісти намагаються зробити процеси, пов'язані з мобілізацією, "більш прозорими та цивілізованими". Тому найближчим часом реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" отримає новий функціонал для оформлення повісток. Зазвичай повістки ТЦК друкувались у військкоматах, потім стоси паперів надходили на підпис військкомам і лише після цього розсилались громадянам. Незабаром цей процес спроститься, пояснив айтівець.

Повістка ТЦК — Берестовий про деталі цифровізації від Міноборони див. із 48:40

Повістки до ТЦК — що зміниться

Нова процедура оформлення та вручення повістки ТЦК:

у військкоматі автоматично формують текст повістки у реєстрі "Оберіг";

військком накладає на документ електронний цифровий підпис;

електронний документ надсилають на централізований друк, звідти — на "Укрпошту";

громадянин отримує повістку ТЦК поштою і має можливість самостійно перевірити, чи це не підробка. Для цього у застосунку "Резерв+" з'явиться можливість просканувати QR-код на документі і побачити, чи дійсно його виписали у ТЦК і це не жарт чи дії "зловмисників".

При цьому у військкоматах через спеціальні програмні засоби будуть мати можливість стежити за тим, на якому етапі повістка: скажімо, чи вона ще на шляху до військовозобов'язаного, чи вже вручена, пояснив Берестовий.

"Весь цей процес буде прозорим і це допоможе також мати релевантнішу інформацію, ніж є", — наголосив представник Міноборони України.

Крім того, Берестовий уточнив, чи очікувати електронних повісток через "Резерв+". З його слів, плани покращення процесу мобілізації розписані до весни 2025 року і поки що такого вдосконалення не буде.

Зазначимо, у вересні юристка Тетяна Даниленко розповіла про штрафи ТЦК за те, що людина не з'явилась за повісткою. Вона нагадала, що покарання за таке порушення за умов воєнного стану — це 17–25,5 тис. грн для громадян. Крім того, можуть покарати підприємство, яке порушило правила військового обліку. У такому разі можуть отримати штраф у розмірі до 34 тис. грн, ідеться у поясненні юристки.

Тим часом на порталі "РБК-Україна" описали процедуру надсилання та отримання повістки ТЦК поштою. Зокрема, повістка вважається врученою навіть тоді, коли людина її не тримала в руках, а на пошті поставили печатку про невручення.

Нагадуємо, 11 вересня речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснив, які категорії українців будуть отримувати повістки, навіть якщо вони вже оновили облікові дані.