Через "Укрпочту" и "Оберег": Минобороны автоматизирует отправку повесток от ТЦК

Благодаря улучшениям в реестре "Оберіг", военкомам уже не придется подписывать вручную кипы бумажных повесток, пояснил начальник центра ИТ Минобороны Олег Берестовой. Кроме того, ТЦК будет следить за прохождением этих документов и вручением или невручением военнообязанным.

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В Украине планируют цифровизировать процедуру выписки повестки ТЦК, которую граждане будут получать по почте. Для этого документ будет формироваться и подписываться через систему "Оберіг", а затем централизованно печататься и поступать в отделения "Укрпочты". Кроме того, военнообязанные получат возможность проверить, не фальшивая ли повестка. О деталях цифровизации системы воинского учета и мобилизации начальник управления ИТ в Минобороны Украины Олег Берестовой рассказал в подкасте портала DOU.

Берестовой пояснил, что программисты пытаются сделать процессы, связанные с мобилизацией, "более прозрачными и цивилизованными". Поэтому в ближайшее время реестр военнообязанных "Оберіг" получит новый функционал для оформления повесток. Обычно повестки ТЦК печатались в военкоматах, затем кипы бумаг поступали на подпись военкомам и только после этого рассылались гражданам. Вскоре этот процесс упростится, пояснил айтишник.

Повестка ТЦК — Берестовой о деталях цифровизации от Минобороны см. с 48:40

Повестки в ТЦК — что изменится

Новая процедура оформления и вручения повестки ТЦК:

в военкомате автоматически формируют текст повестки в реестре "Оберіг";

военкомат накладывает на документ электронную цифровую подпись;

электронный документ направляют на централизованную печать, оттуда — на "Укрпочту";

гражданин получает повестку ТЦК по почте и имеет возможность самостоятельно проверить, не подделка ли это. Для этого в приложении "Резерв+" появится возможность просканировать QR-код на документе и увидеть, действительно ли его выписали в ТЦК и это не шутка или действия "злоумышленников".

При этом в военкоматах через специальные программные средства будут иметь возможность следить за тем, на каком этапе повестка: скажем, она еще на пути к военнообязанному, или уже вручена, пояснил Берестовой.

"Весь этот процесс будет прозрачным и это поможет также иметь более релевантную информацию, чем есть", — подчеркнул представитель Минобороны Украины.

Кроме того, Берестовой уточнил, ожидать ли электронных повесток через "Резерв+". По его словам, планы улучшения процесса мобилизации расписаны до весны 2025 года и пока такого совершенствования не будет.

Отметим, в сентябре юрист Татьяна Даниленко рассказала о штрафах ТЦК за то, что человек не явился по повестке. Она напомнила, что наказание за такое нарушение в условиях военного положения — это 17-25,5 тыс. грн для граждан. Кроме того, могут наказать предприятие, которое нарушило правила воинского учета. В таком случае могут получить штраф в размере до 34 тыс. грн, говорится в пояснении юриста.

Тем временем на портале "РБК-Украина" описали процедуру отправки и получения повестки ТЦК по почте. В частности, повестка считается врученной даже тогда, когда человек ее не держал в руках, а на почте поставили печать о невручении.

Напоминаем, 11 сентября представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, какие категории украинцев будут получать повестки, даже если они уже обновили учетные данные.