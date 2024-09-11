Зависит от задач: повестки по почте будут присылать и тем, кто обновил данные, — ТЦК (видео)

По словам представителя Полтавского ТЦК, отправка повесток по почте помогает быстро разыскивать военнообязанных и привлекать меньше личного состава.

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Повестки по почте предусмотрены всем военнообязанным независимо от того, обновили они свои данные или нет. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга 11 сентября

"Гражданам, которые обновили данные, она направляется на адрес, который они указали при обновлении данных. Гражданам, которые не обновили свое данные, она направляется на адрес, который указан во время их регистрации, то есть во время приписки. Эта информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных "Оберіг". Она подтягивается здесь из других реестров регистрации", — подчеркнул Роман Истомин.

Он пояснил, что отправка повесток по почте имеет целью несколько функций. Это помогает оперативно разыскивать военнообязанных и привлекать меньше личного состава, которые осуществляют "пешие патрули".

Количество повесток, которые должны прислать гражданам, зависит "от поставленных задач по комплектованию". По словам Романа Истомина, повестки не будут отправлены всем в один день. Все зависит от того, какие специалисты нужны или "например, требования по возрасту какого-то подразделения".

Представитель Полтавского ТЦК и СП напомнил, что повестка считается врученной даже в случае отказа от ее получения или отсутствия человека по месту регистрации.

"В постановлении № 560 определено, что надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например, регистрации. Поэтому повестка все равно будет считаться врученной", — уточнил он.

Напомним, по информации Судебно-юридической газеты, Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через реестр "Оберег". Они имеют одинаковую юридическую силу.

Отметим, что в соответствии с законодательством лицо может не явиться по повестке в ТЦК по уважительным причинам. Однако в этом случае он обязан как можно скорее сообщить ТЦК о причинах отсутствия лично, через электронные средства связи или отправив заказное письмо с подтверждением о вручении.