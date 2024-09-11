Залежить від завдань: повістки поштою надсилатимуть і тим, хто оновив дані, — ТЦК (відео)

За словами речника Полтавського ТЦК, надсилання повісток поштою допомагає швидко розшукувати військовозобов'язаних та залучати менше особового складу.

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Повістки поштою передбачені всім військовозобов’язаним незалежно від того, оновили вони свої дані чи ні. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін під час брифінгу 11 вересня

"Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили свої дані, вона надсилається на адресу, яка вказана під час їхньої реєстрації, тобто під час приписки. Ця інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних "Оберіг". Вона підтягується тут з інших реєстрів реєстрації", — наголосив Роман Істомін.

Він пояснив, що надсилання повісток поштою має на меті декілька функцій. Це допомагає оперативно розшукувати військовозобов'язаних і залучати менше особового складу, які здійснюють "піші патрулі".

Кількість повісток, які мають надіслати громадянам, залежить "від поставлених завдань стосовно комплектування". За словами Романа Істоміна, повістки не будуть надіслані всім в один день. Все залежить від того, які фахівці потрібні або "наприклад, вимоги щодо віку якогось підрозділу".

Речник Полтавського ТЦК та СП нагадав, що повістка вважається врученою навіть у разі відмови від її отримання або відсутності людини за місцем реєстрації.

"У постанові № 560 визначено, що належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Тому повістка все одно буде вважатися врученою", — уточнив він.

Нагадаємо, за інформацією Судово-юридичної газети, Кабмін затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які будуть формуватися через реєстр "Оберіг". Вони мають однакову юридичну силу.

Зазначимо, що відповідно до законодавства особа може не з'явитись за повісткою в ТЦК через поважні причини. Однак в цьому випадку вона зобов'язана якомога швидше повідомити ТЦК про причини відсутності особисто, через електронні засоби зв'язку або надіславши рекомендований лист з підтвердженням про вручення.