Штрафы за неявку по повестке в ТЦК выросли: что ждет нарушителей

Резервистов и военнообязанных в случае неявки в ТЦК и СП ожидают высокие штрафы. Также будут штрафовать юридических лиц предприятий, которые не предоставили сведения о работниках.

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Штраф за неявку в территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки значительно вырос. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на юриста Татьяну Даниленко.

В связи с внедрением Закона №10379, ответственность за нарушение воинских обязанностей значительно усилена.

Повестку в Украине могут вручить для того, чтобы военнообязанный или резервист явился в территориальный центр комплектации и социальной поддержки для уточнения данных. Такая необходимость может возникнуть, если между военно-учетным документом и данными Единого государственного реестра призывников возникают разногласия.

Старший группы оповещения обязан предложить гражданину (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов) явиться в ТЦК и СП. Там нужно уточнить свои персональные данные, а также сверить информацию с реестром. Для этого гражданину оформляется и вручается повестка. Отказ от ее получения документируется актом и влечет за собой юридическую ответственность.

Согласно новому закону, введено несколько уровней нарушений: первое нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

За нарушение воинского учета:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время или при повторном нарушении — от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации:

в мирное время для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных лиц и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан — от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных лиц и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен.

Военнообязанные, которые не появляются в ТЦК по повестке, уклоняются от постановки на учет или не обновляют свои данные, теперь могут получить штраф в 17 тысяч гривен.

Если предприятие не предоставляет информацию о сотрудниках, ответственность ложится на юридическое лицо, которому грозит штраф в размере 34 000 гривен.

В условиях военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с паспортом, который могут потребовать предъявить представители ТЦК, полиции или Госпогранслужбы.

Военнообязанные женщины, при аналогичных условиях, должны предъявлять только паспорт (бумажный, ID-карту или электронный документ в "Дії").

Напомним, Фокус писал о том, что военнообязанные, которым вручают повестки ТЦК, имеют законные причины для отказа от получения этого документа. Но за отказ от некоторых видов повесток можно оказаться в тюрьме на срок до пяти лет.