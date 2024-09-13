Штраф или тюрьма: адвокаты объяснили, какие существуют наказания за отказ от повестки ТЦК
Работники военкоматов могут вручить повестку, если гражданин нарушил правила воинского учета, объяснили адвокаты. Если отказаться от этого документа, то получишь штраф 17-25,5 тыс. грн или лишение свободы на 3-5 лет.
Военнообязанные, которым вручают повестки ТЦК, имеют законные причины для отказа от получения этого документа. При этом следует учитывать, что за отказ от некоторых видов повесток можно оказаться в тюрьме на срок до пяти лет. О видах повесток и видах ответственности рассказали на портале адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Повестки ТЦК — виды и процедура отказа
Повестки ТЦК — это документы, которыми военкоматы вызывают людей для выполнения правил воинского учета и при мобилизации. Адвокаты назвали, какие повестки ТЦК может получить гражданин:
- повестка для обновления данных;
- повестка на прохождение ВВК;
- боевая повестка (мобилизационное распоряжение).
Повестки имеют право вручать терцентры комплектования, если гражданин не обновил учетные данные, давно проходил военно-врачебную комиссию (ВВК), не все в порядке с военными документами. Если этих проблем нет, то следует объяснить представителям ТЦК, что выполнены все требования закона о воинском учете и мобилизации и показать, например, данные приложения "Резерв+" со штрих-кодом.
Какова процедура отказа от получения повестки:
- военкомы должны составить акт об отказе;
- гражданин должен подписать акт об отказе, добавив, при необходимости, какие-то объяснения и причины своих действий;
- если гражданин отказался ставить подпись, то акт подписывают свидетели.
Адвокаты также перечислили законные причины, по которым можно отказаться от получения повестки ТЦК:
- в документе не верно указали личные данные;
- повестку вручает неуполномоченное лицо;
- на документе нет печати или подписи руководителя военкомата.
Какое наказание за отказ от повестки ТЦК
Есть категория украинцев, которые могут безнаказанно отказаться от повестки ТЦК, говорится в объяснении адвокатов. Эта категория — граждане, исключенные из воинского учета. В таком случае они не имеют никакого отношения для военной службы, мобилизации, повесток, ТЦК, ВВК и тому подобное.
Если гражданин не исключен из учета и отказался от повестки, то ТЦК начинают процедуру привлечения к ответственности. Вид ответственности — административная или уголовная — зависит от типа повестки, которую должен был получить фигурант:
- если повестка на обновление данных, то наступает административная ответственность и уплата штрафа от 17 до 25,5 тыс. грн. Если таких штрафов было несколько, то уголовной статьи не будет, отметили адвокаты;
- если повестка на ВВК или мобилизационное распоряжение — уголовная ответственность по статье 336 Уголовного кодекса об уклонении от мобилизации, и тогда возможна тюрьма на срок от трех до пяти лет.
Отметим, в июле Фокус рассказывал о возможности вручения повестки ТЦК на рабочем месте. Согласно постановлению №560 Кабинета министров, руководитель военкомата должен издать специальное распоряжение, обязательное для выполнения директорами предприятий и учреждений. После этого директора должны проинформировать работников о мерах мобилизации и, среди прочего, организовать вручение повесток под подпись.
Напоминаем, адвокат Дмитрий Франчук объяснил, кто из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) имеет право на отсрочку от мобилизации.