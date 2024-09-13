Штраф або тюрма: адвокати пояснили, які існують покарання за відмову від повістки ТЦК

Працівники військкоматів можуть вручити повістку, якщо громадянин порушив правила військового обліку, пояснили адвокати. Якщо відмовитись від цього документа, то отримаєш штраф 17-25,5 тис. грн або позбавлення волі на 3-5 років.

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Військовозобов'язані, яким вручають повістки ТЦК, мають законні причини для відмови від отримання цього документа. При цьому варто зважати на те, що за відмову від деяких видів повісток можна опинитись в тюрмі на термін до п'яти років. Про види повісток та види відповідальності розповіли на порталі адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Повістки ТЦК — види та процедура відмови

Повістки ТЦК — це документи, якими військкомати викликають людей для виконання правил військового обліку та при мобілізації. Адвокати назвали, які повістки ТЦК може отримати громадянин:

повістка для оновлення даних; повістка на проходження ВЛК; бойова повістка (мобілізаційне розпорядження).

Повістки мають право вручати терцентри комплектування, якщо громадянин не оновив облікові дані, давно проходив військово-лікарську комісію (ВЛК), не все гаразд з військовими документами. Якщо цих проблем немає, то слід пояснити представникам ТЦК, що виконано усі вимоги закону про військовий облік та мобілізацію і показати, наприклад, дані додатку "Резерв+" зі штрих-кодом.

Яка процедура відмови від отримання повістки:

військкоми повинні скласти акт про відмову;

громадянин має підписати акт про відмову, додавши, за потреби, якісь пояснення і причини своїх дій;

якщо громадянин відмовився ставити підпис, то акт підписують свідки.

Адвокати також перелічили законні причини, через які можна відмовитись від отримання повістки ТЦК:

у документі не вірно вказали особисті дані;

повістку вручає неуповноважена особа;

на документі немає печатки або підпису керівника військкомату.

Яке покарання за відмову від повістки ТЦК

Є категорія українців, які можуть безкарно відмовитись від повістки ТЦК, ідеться у поясненні адвокатів. Ця категорія — громадяни, виключені з військового обліку. У такому випадку вони не мають ніякого стосунку для військової служби, мобілізації, повісток, ТЦК, ВЛК тощо.

Якщо громадянин не виключений з обліку і відмовився від повістки, то ТЦК починають процедуру притягнення до відповідальності. Вид відповідальності — адміністративна чи кримінальна — залежить від типу повістки, яку мав отримати фігурант:

якщо повістка на оновлення даних, то настає адміністративна відповідальність і сплата штрафу від 17 до 25,5 тис. грн. Якщо таких штрафів було кілька, то кримінальної статті не буде, наголосили адвокати;

якщо повістка на ВЛК або мобілізаційне розпорядження — кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу про ухилення від мобілізації, і тоді можлива тюрма на термін від трьох до п'яти років.

Зазначимо, у липні Фокус розповідав про можливість вручення повістки ТЦК на робочому місці. Згідно з постановою №560 Кабінету міністрів, керівник військкомату повинен видати спеціальне розпорядження, обов'язкове для виконання директорами підприємств та установ. Після цього директори повинні поінформувати працівників про заходи мобілізації та, серед іншого, організувати вручення повісток під підпис.

Нагадуємо, адвокат Дмитро Франчук пояснив, хто з внутрішньо переміщених осіб (ВПО) має право на відстрочку від мобілізації.