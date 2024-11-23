Деякі відстрочки буде анульовано 28 лютого 2025 року: деталі рішення Кабміну
Згідно з постановою Кабміну, відстрочки, надані Мінекономіки та через Дію, діють до кінця лютого 2025 року.
Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1332, згідно з якою відстрочки від мобілізації, видані Міністерством економіки України та через портал "Дія", втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Документ опубліковано на офіційному сайті Кабінету.
У постанові сказано, що відстрочки, видані рішеннями Мінекономіки або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), діють протягом строку, на який їх надано, проте не пізніше 28 лютого 2025 року.
Згідно з документом, згадані відстрочки анулюються в разі:
- закінчення строку їх дії;
- завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб ЗСУ;
- позбавлення підприємства статусу критично важливого;
- ліквідації органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;
- звільнення військовозобов'язаного з державного органу, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного підприємства);
- тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством, установою, організацією;
- невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.
Йдеться про відстрочки, які були надані військовозобов'язаним до набрання чинності цією постановою.
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