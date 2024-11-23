Деякі відстрочки буде анульовано 28 лютого 2025 року: деталі рішення Кабміну

Згідно з постановою Кабміну, відстрочки, надані Мінекономіки та через Дію, діють до кінця лютого 2025 року.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову №1332, згідно з якою відстрочки від мобілізації, видані Міністерством економіки України та через портал "Дія", втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Документ опубліковано на офіційному сайті Кабінету.

У постанові сказано, що відстрочки, видані рішеннями Мінекономіки або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), діють протягом строку, на який їх надано, проте не пізніше 28 лютого 2025 року.

Згідно з документом, згадані відстрочки анулюються в разі:

закінчення строку їх дії;

завершення підприємством виробництва товарів, виконання робіт і послуг для забезпечення потреб ЗСУ;

позбавлення підприємства статусу критично важливого;

ліквідації органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

звільнення військовозобов'язаного з державного органу, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного підприємства);

тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством, установою, організацією;

невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

Йдеться про відстрочки, які були надані військовозобов'язаним до набрання чинності цією постановою.

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