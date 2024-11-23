Некоторые отсрочки будут аннулированы 28 февраля 2025 года: детали решения Кабмина

Согласно постановлению Кабмина, отсрочки, предоставленные Минэкономики и через Дію, действуют до конца февраля 2025 года.

Кабинет министров Украины принял постановление №1332, согласно которому отсрочки от мобилизации, выданные Министерством экономики Украины и через портал "Дія", утрачивают силу 28 февраля 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Кабина.

В постановлении сказано, что отсрочки, выданные решениями Минэкономики или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг (Дія), действуют в течение срока, на который они предоставлены, однако не позднее 28 февраля 2025 года.

Согласно документу, упомянутые отсрочки аннулируются в случае:

истечение срока их действия;

завершение предприятием производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ;

лишение предприятия статуса критически важного;

ликвидации органа государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из государственного органа, предприятия, учреждения и организации (кроме освобождения от должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного предприятия);

временного прекращения действия трудового договора военнообязанного с предприятием, учреждением, организацией;

невыполнение оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию на основе информации, представленной Центром противоминной деятельности.

Речь идет об отсрочках, которые были предоставлены военнообязанным до вступления в силу данного постановления.

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