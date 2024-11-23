Как оформить отсрочку от мобилизации по уходу за детьми с инвалидностью, — Минобороны

В ведомстве рассказали, какие документы нужны для оформления этого вида отсрочки и какой срок действия она имеет.

В период действия военного положения и мобилизации в Украине женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Как ее оформить, рассказали в Министерстве юстиции Украины.

Отсрочка от мобилизации по уходу за детьми с инвалидностью: куда обращаться

Для того, чтобы получить отсрочку, нужно подать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Заявление подается на имя председателя комиссии. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные лично или нотариально.

Какие документы нужны для получения отсрочки от мобилизации

Перечень документов на получение отсрочки

паспорт гражданина;

военно-учетный документ;

для подтверждения инвалидности ребенка — медицинское заключение о ребенке с инвалидностью ￼возрастом до 18 лет или индивидуальную программу ￼реабилитации ребенка с инвалидностью, выдано врачебно-консультативной комиссией;

для подтверждения родственных отношений с родителями (для родных родителей) — ￼ свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного;

для подтверждения полномочий опекуна, попечителя — решение районной государственной администрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или решение суда об установлении опеки, попечительства и свидетельство о рождении ребенка;

для усыновителей нужно добавить решение суда об усыновлении и свидетельство о рождении ребенка с указанием отцовства военнообязанного.

Срок рассмотрения документов

Заявление на получение отсрочки и документы должны рассмотреть в течение 7 дней. Если комиссия будет направлять запросы в органы государственной власти для подтверждения права на отсрочку, ответ должен быть предоставлен не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы. Действует отсрочка по уходу за детьми с инвалидностью до конца военного положения или до момента отмены инвалидности ребенка.

Напомним, что по информации юриста, отсрочку от мобилизации нужно обновлять. В случае просрочки гражданина могут мобилизовать.

Недавно в Минобороны объяснили, что делать в случае, если "Резерв+" не подтягивает отсрочку. В ведомстве отметили, что следует выполнить определенный алгоритм действий.