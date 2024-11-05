Отсрочка от мобилизации: когда ее надо обновлять, — объяснение юриста

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме. В случае просрочки отсрочки гражданина могут мобилизовать.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Отдельная категория граждан имеет на отсрочку от призыва. Надо ли ее продолжать после каждого нового указа Президента о продлении мобилизации на портале b2bconsult рассказала юрист Галина Токмач.

По ее словам, военнообязанный во время мобилизации имеет право на отсрочку на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку, кроме оснований, указанных в пункте 2 части первой, пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", осуществляется с помощью ЕГР призывников, военнообязанных и резервистов.

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный подает на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме.

"С одной стороны, срок действия отсрочки указывается в справке. С другой — отсрочка может быть предоставлена не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента Украины. Поэтому несмотря на то, что в вашей справке срок действия отсрочки, например, указан до 8 декабря 2024 года, теоретически в случае проверки документов Вам могут сообщить, что ваша отсрочка уже недействительна, и соответственно вручить повестку, в том числе и на ВВК", — отметила Галина Токмач.

Она отметила, что во избежание недоразумений обращаться в ТЦК и СП лучше с изданием Указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации.

"То есть, или подаете или отправляете средствами электронной или почтовой связи (Укрпочтой заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении) заявление о продлении срока действия отсрочки до 7 февраля 2025 года (согласно Указу Президента Украины от 28 октября 2024 года N 741/2024 "О продлении срока проведения общей мобилизации") с предоставлением соответствующей справки и внесением соответствующих сведений в базу "Оберіг", — советует юрист.

Напомним, что адвокат и ветеран российско-украинской войны Маси Найем заявил, что фронт упадет, если сейчас не мобилизуется 160 тысяч человек, а страна может оказаться перед угрозой капитуляции.