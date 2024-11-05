Відстрочка від мобілізації: коли її треба оновлювати, — пояснення юриста

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний подає на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі. У разі прострочення відстрочки громадянина можуть мобілізувати.

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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Окрема категорія громадян має на відстрочку від призову. Чи треба її продовжувати після кожного нового указу Президента про продовження мобілізації на порталі b2bconsult розповіла юристка Галина Токмач.

За її словами, військовозобов'язаний під час мобілізації має право на відстрочку на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здійснюється за допомогою ЄДР призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний подає на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі.

"З одного боку, строк дії відстрочки зазначається у довідці. З іншого — відстрочка може бути надана не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. Тому попри те, що у вашій довідці строк дії відстрочки, наприклад, вказаний до 8 грудня 2024 року, теоретично в разі перевірки документів Вам можуть повідомити, що ваша відстрочка вже недійсна, і відповідно вручити повістку, зокрема і на ВЛК", — зазначила Галина Токмач.

Вона зауважила, що задля уникнення непорозумінь звертатися до ТЦК та СП краще з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації.

"Тобто, або подаєте або надсилаєте засобами електронного чи поштового зв'язку (Укрпоштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення) заяву про продовження строку дії відстрочки до 7 лютого 2025 року (згідно Указу Президента України від 28 жовтня 2024 року N 741/2024 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації") з наданням відповідної довідки та внесенням відповідних відомостей до бази "Оберіг", — радить юристка.

Нагадаємо, що адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм заявив, що фронт впаде, якщо зараз не мобілізується 160 тисяч осіб, а країна може опинитися перед загрозою капітуляції.