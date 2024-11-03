Україна мобілізує 160 тисяч або капітулює: ветеран розповів про мотивацію для "ухилянтів" (відео)

Масі Найєм вважає, що було б чесно сказати військовозобов'язаним українцям, що означає відмова воювати. На його переконання, такі люди мають задуматися над тим, що вони втратять, якщо впаде фронт.

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Адвокат і ветеран російсько-української війни Масі Найєм розкритикував політику держави у питанні мобілізації. В інтерв'ю LB live він заявив, що було б чесно заявити суспільству, що у випадку, якщо зараз не мобілізується 160 тисяч осіб, то країна може опинитися перед загрозою капітуляції.

За словами Найєма, зараз держава втрачає підтримку, ставлячи всіх громадян, які ухиляються від служби, в один ряд із порушниками. Це, на його думку, знижує мотивацію навіть серед тих, хто хотів би захищати країну.

Він вважає, що уряд мав би ухвалити чітку політику підтримки ветеранів, щоб цивільні розуміли, що на них чекає після повернення зі служби або в разі поранення. Окрім того, важливо піднімати статус військової професії та шанувати пам'ять полеглих.

"Я б, наприклад, сказав суспільству таке: Якщо ви, 160 тисяч осіб, не прийдете мобілізуватися протягом наступних двох місяців – ми підписуємо капітуляцію. Ну, тому що це ж чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це мусить робити", — сказав Найєм.

Він додав, що солдати, які зараз на передовій, "повністю вигорілі". На його думку, "чесна історія" була б такою: "не хочете, вам не цінне те, що ви маєте зараз — просто подумайте над тим, що ви втратите, якщо фронт впаде".

Нагадаємо, 29 жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що до ЗСУ планують призвати ще 160 тисяч осіб. Це дозволить укомплектувати військові частини до 85%.

2 листопада народний депутат та секретар комітету з нацбезпеки Верховної Ради Роман Костенко заявив, що реальна потреба Сил оборони відповідає оцінкам, які у грудні 2023 року озвучив тодішній командувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний. Йдеться про 500 тисяч осіб.