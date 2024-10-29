Мобілізацію в Україні подовжать до лютого: у РНБО відповіли, скільки чоловіків ще призвуть

Рада в 13 раз підтримала продовження воєнного стану. Секретар РНБО Олександр Литвиненко розповів, що в Сили оборони вже мобілізували понад мільйон українців.

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В Україні подовжать дію воєнного стану та загальної мобілізації. Про це 29 жовтня повідомив у соцмережах народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала закони №12152 та №12151. Дію воєнного стану та загальної мобілізації продовжили на 90 днів — з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Обидва закони у парламенті доповідав секретар РНБО Олександр Литвиненко. За продовження воєнного стану проголосували 311 нардепів, а мобілізації — 304.

"Це було 13-те вже голосування за воєнний стан", — додав Железняк.

Результати голосування у ВР за подовження воєнного стану в Україні Фото: Telegram/Залізний нардеп

Мобілізація в Україні: скільки чоловіків призвуть

Нардеп Олексій Гончаренко передав, що Литвиненко під час виступу у Раді розкрив кількість українців, яких збираються мобілізувати.

"Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%", — заявив секретар РНБО.

З його слів, загалом до Сил оборони вже було призвало 1 млн 50 тисяч громадян.

Нагадаємо, у ЗМІ опублікували повний список категорій громадян, яким точно не загрожує мобілізація в Україні у листопаді.

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