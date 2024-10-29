Мобилизацию в Украине продлят до февраля: в СНБО ответили, сколько мужчин еще призовут

Рада в 13 раз поддержала продление военного положения. Секретарь СНБО Александр Литвиненко рассказал, что в Силы обороны уже мобилизовали более миллиона украинцев.

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В Украине продлят действие военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом 29 октября сообщил в соцсетях народный депутат Ярослав Железняк.

Верховная Рада поддержала законы №12152 и №12151. Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлили на 90 дней — с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Оба закона в парламенте докладывал секретарь СНБО Александр Литвиненко. За продление военного положения проголосовали 311 нардепов, а мобилизации — 304.

"Это было 13-е уже голосование за военное положение", — добавил Железняк.

Результаты голосования в ВР за продление военного положения в Украине Фото: Telegram/Залізний нардеп

Мобилизация в Украине: сколько мужчин призовут

Нардеп Алексей Гончаренко передал, что Литвиненко во время выступления в Раде раскрыл количество украинцев, которых собираются мобилизовать.

"Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%", — заявил секретарь СНБО.

По его словам, в целом в Силы обороны уже было призвано 1 млн 50 тысяч граждан.

Напомним, в СМИ опубликовали полный список категорий граждан, которым точно не грозит мобилизация в Украине в ноябре.

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