Кабмин ускоряет процедуру для применения наказаний для уклонистов, — СМИ

По данным журналистов, изменениями в Порядок организации и ведения воинского учета правительство планирует ускорить реализацию норм по ограничению уклонистов в праве управления транспортными средствами.

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Обмен информацией между военкомами, сотрудниками Службы безопасности Украины, разведки и Национальной полиции ускорят процедуры наложения административных взысканий на уклонистов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Ключевым нововведением является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД. Это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их дальнейшего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ", — отметили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что цифровизация взаимодействия между ведомствами должна обеспечить более эффективное выполнение задач в сфере мобилизационной подготовки и воинского учета.

Журналисты судебно-юридической газеты отмечают, что речь идет об упрощении для ТЦК доведения до суда факта невозможности доставить лицо, чтобы применить к нему отдельную меру — временное ограничение в праве управления автомобилем.

Издание сообщает, что постановлением Кабинета Министров от 22 октября 2024 г. №1217 о внесении изменений в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов Нацполиция по обращению районных (городских) ТЦК, органов СБУ и разведывательных органов, направленным в виде набора данных путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным регистром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой МВД, осуществляет административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов

Таким образом, отправка происходит путем электронного взаимодействия между Реестром "Оберег" и информационной системой МВД. Соответствующий документ должен содержать:

фамилия, собственное имя и отчество

адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания),

дату рождения,

другие данные (при наличии), предусмотренные статьей 7 Закона "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов",

основание (нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета; нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации),

уникальный исходящий номер и квалифицированную электронную подпись уполномоченного лица.

В случае отсутствия технической возможности передачи данных такие обращения направляются, как и раньше, в бумажной форме.

Отмечается, что в случае невозможности составления протокола об административном правонарушении, ТЦК обращаются в органы Нацполиции для доставки лиц, которые его совершили, в соответствующий районный (городской) ТЦК, в котором это лицо находится или должно находиться. То есть взаимодействие может быть в электронном виде или в бумажном, если нет технической возможности подать электронное обращение.

По информации издания, изменения внесены для того, чтобы ускорить реализацию норм о праве подачи ТЦК на рассмотрение административных судов заявлений об ограничении уклонистов в праве управления авто.

Напомним, о создании электронной системы для задержания уклонистов сообщил министр обороны Рустем Умеров. Он отметил, что это улучшит учет и даст возможность остановить нарушение законодательства.