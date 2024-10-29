Кабмін прискорює процедуру для застосування покарань для ухилянтів, — ЗМІ

За даними журналістів, змінами до Порядку організації та ведення військового обліку уряд планує прискорити реалізацію норм щодо обмеження ухилянтів у праві керування транспортними засобами.

Related video

Обмін інформацією між військкомами, співробітниками Служби безпеки України, розвідки та Національної поліції пришвидшать процедури накладення адміністративних стягнень на ухилянтів. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС. Це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК чи органів СБУ", — зазначили у відомстві.

В Міноборони зазначили, що цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та військового обліку.

Журналісти судово-юридичної газети зазначають, що йдеться про спрощення для ТЦК доведення до суду факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід – тимчасове обмеження у праві керування автомобілем.

Видання повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів від 22 жовтня 2024 р. №1217 щодо внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів Нацполіція за зверненням районних (міських) ТЦК, органів СБУ та розвідувальних органів, надісланим у вигляді набору даних шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним регістром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС, здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адмінправопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП, до найближчого районного (міського) ТЦК, органів СБУ.

Таким чином, надсилання відбувається шляхом електронної взаємодії між Реєстром "Оберіг" та інформаційною системою МВС. Відповідний документ має містити:

прізвище, власне ім'я та по батькові

адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування),

дату народження,

інші дані (за наявності), передбачені статтею 7 Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів",

підставу (порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку; порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію),

унікальний вихідний номер та кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи.

В разі відсутності технічної можливості передачі даних такі звернення надсилаються, як і раніше, у паперовій формі.

Зазначається, що у разі неможливості складання протоколу про адміністративне правопорушення, ТЦК звертаються до органів Нацполіції для доставлення осіб, які його вчинили, до відповідного районного (міського) ТЦК, в якому ця особа перебуває або повинна перебувати. Тобто взаємодія маж бути в електронному вигляді або ж у паперовому, якщо немає технічної можливості подати електронне звернення.

За інформацією видання, зміни внесені для того, щоб прискорити реалізацію норм про право подання ТЦК на розгляд адміністративних судів заяв щодо обмеження ухилянтів у праві керування авто.

Нагадаємо, про створення електронної системи для затримання ухилянтів повідомив міністр оборони Рустем Умеров. Він зазначив, що це покращить облік і дасть можливість зупинити порушення законодавства.