"Більш справедливий призов": Кабмін створив електронну систему для затримання ухилянтів

Реєстр "Оберіг" обмінюватиметься інформацією про військовозобов'язаних з електронною базою МВС, ідеться у рішення Кабміну про покращення роботи ТЦК. Після цього поліція може самостійно затримувати порушників.

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Кабінет Міністрів прийняв рішення про створення електронної системи, яка сприятиме мобілізації в Україні та цифровізації процесу роботи терцентрів комплектування (ТЦК). Завдяки новій системі військкоми, а також співробітники Служби безпеки (СБУ) та розвідки, будуть обмінюватись даними з Національною поліцією. Такий обмін покращить облік і дасть можливість зупинити порушення законодавства. Про те, як нове рішення Кабміну вплине на мобілізацію та комплектування підрозділів ЗСУ, міністр оборони Рустем Умєров розповів на сторінці Facebook.

Електронна система при мобілізації в Україні — деталі

Умєров пояснив, що уряд продовжив цифровізацію процесів мобілізації в Україні і планує зробити його "більш справедливим та ефективним". Зміни полягають у тому, що ТЦК, СБУ, ГУР та Національна поліція будуть взаємодіяти між собою через електронні системи. Завдяки такому обміну досягнуть кількох цілей: впорядкують облік, відстежать порушення закону, швидше затримуватимуть порушників, краще комплектуватимуть підрозділи Сил оборони.

"Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік — більше прозорим", — ідеться у дописі глави Міноборони.

Фото: Скриншот

Рішення Кабміну про мобілізацію в Україні

На порталі уряду можна відшукати постанову №1217 від 22 жовтня, яка вносить зміни у третій абзац пункту 56 Положення про військовий облік та мобілізацію. У пункті ідеться про те, як Нацполіція має діяти щодо порушників закону про призов та облік. У постанові розширюють ці можливості і говорять про обмін даними між реєстром "Оберіг" та базою даних МВС.

У тексті постанови вказано, що співробітники ТЦК, СБУ та ГУР можуть надсилати у поліцію звернення щодо затримання громадян. У зверненні мають бути вказані його особисті дані та підстава для затримання. Після такого дистанційного отримання даних поліція повинна затримати громадянина та доставити його до військкомату. При цьому ідеться про осіб, які вчинили порушення за статтями 210 та 210-1 адміністративного кодексу (порушення правил військового обліку, штраф 17-25,5 тис. грн).

Мобілізація в Україні - постанова Кабміну про затримання порушників Фото: Скриншот

Зазначимо, 28 жовтня "Судово-юридична газета" повідомила, що нардепи внесли законопроєкт про зменшення штрафів за порушення правил військового обліку при мобілізації в Україні. Згідно з текстом проєкту, штраф зменшать удвічі, якщо військовозобов'язаний добровільно прийде до ТЦК, щоб оновити військово-облікові дані.

Нагадуємо, 24 жовтня співробітники Волинського обласного ТЦК пояснили, чому і далі мобілізують чоловіків старших 50 років.