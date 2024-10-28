"Немає легкого рішення": Україна змушена проводити мобілізацію на тусовках, — WSJ

На третій рік повномасштабного конфлікту Київ зіштовхнувся з проблемою. Поки Росія поповнює війська північнокорейськими солдатами, в Україні шукають ухилянтів по ресторанах і концертах.

Related video

Україна розширює мобілізацію, шукаючи військовозобов’язаних на концертах, у винних магазинах та модних кафе. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, опублікованому 27 жовтня.

Київ постає перед труднощами, проводячи мобілізацію для компенсації втрат Сил оборони під кінець третього року повномасштабної війни. Через повідомлення про ухилення від призову посадовців напруга у суспільстві зростає. Водночас на передовій ЗС РФ користуються перевагою у живій силі.

Зазначається, що "найбільша безпосередня проблема" всередині країни — це необхідність отримати достатню кількість бійців для утримання лінії фронту. Більшість українців, які хотіли долучитись до ЗСУ, вже стали добровольцями. Багато чоловіків переховуються або незаконно втекли за кордон, щоб уникнути мобілізації.

"Немає легкого рішення. На жаль, це критична проблема, яку ви не можете вирішити, відправивши туди щось, окрім західних військ", — підкреслив науковець з Центру аналізу європейської політики Матьє Булег.

За оцінкою Заходу, РФ також втрачає солдатів швидше, ніж може замінити. Кремль звернувся за додатковими силами до КНДР. Окрім того, країна-агресорка має в чотири рази більше населення й авторитарну систему.

"Україна намагається поповнити свої лави після літнього наступу минулого року, під час якого тисячі військ були пожертвувані заради мінімальних здобутків. Попри дедалі більшу нестачу піхоти, Київ не працював аж до весни цього року, поки не знизив вік обов’язкової військової служби до 25 років і запровадив додаткові покарання для тих, хто ухилявся від призову. Згідно з даними військових аналітиків, кількість набраних спочатку зросла втричі, але згодом скоротилася", — передали у виданні.

Зі слів полковника та посадовця Генштабу Василя Румака, останнім часом кількість мобілізованих на навчаннях скоротилася з 35 тисяч (навесні) до 20 тисяч осіб на місяць. Інший представник Генштабу відмовився коментувати цифри, наголосивши на їх секретності.

В Україні посилились перевірки у громадських місцях. Київські працівники ТЦК працювали поблизу Палацу Спорту, де проходив концерт гурту "Океан Ельзи", та елітного продуктового магазину Goodwine. В Одесі військових помітили у ресторанах, де раніше ті з’являлись рідко.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін те, що мобілізація дісталась до популярних тусовок, назвав справедливістю. У війську скаржаться, що людей катастрофічно бракує. Для оборони потрібно менше живої сили, ніж для наступу, але Курська операція розтягнула виснажені підрозділи на сході.

У Верховній Раді виникла пропозиція знову знизити нижню межу мобілізаційного віку, але це загрожує посиленням демографічної кризи. Повідомляється, що Україна втратила понад чверть 40-мільйонного населення через окупацію та війну. Чоловіків віком від 18 до 25 років особливо мало, адже роки народження цих дітей припадають на перше десятиліття незалежності.

Офіційні особи у Києві наголошують, що без збільшення постачань зброї посилення мобілізації неефективне. Президент Володимир Зеленський повідомляв про 14 повністю укомплектованих бригади, з яких не змогли спорядити навіть чотири.

Водночас серед бійців, які служать на фронті вже третій рік, зростає невдоволення через ухилянтів. Дозвіл батальйонам самостійно знаходити добровольців та поповнювати свій склад новобранцями, додав свободи волі у процес мобілізації. Підрозділи рекламують себе, намагаючись привабити чоловіків ефективним навчанням та можливістю обрати посаду.

Інструктор з позивним "Ф’юрі" розповів, що більшість мобілізованих, які прибувають на навчання поблизу східного фронту, не мають бажання воювати. З його слів, "найбільший виклик — змінити їхнє мислення". Брак бійців також означає, що захисники мають "мало шансів" на демобілізацію.

Нагадаємо, ветеран війни та захисник Маріуполя Анатолій "Буйвол" Леоненко запропонував українцям, які не хочуть донатити на ЗСУ, долучитись до боїв. Він описав шлях новобранця, пояснивши, що демобілізуватись живим можна лише "на милицях".

Український військовослужбовець Станіслав "Осман" Бунятов пояснив Фокусу, що демобілізація потрібна, щоб новобранці мали уявлення про терміни своєї служби. З його слів, відпустити захисників на відпочинок можливо, адже "не останніми людьми воюємо".