Кінця-краю служби не видно: "Осман" розповів Фокусу, як демобілізація може покращити призов до армії

Українські військові мають право на відпочинок, саме тому демобілізація є такою необхідною. За словами бійця Станіслава Бунятова з позивним "Осман", ще є чоловіки, яких можна призвати до війська, зокрема, їх можна заохотити.

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Український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що демобілізація важлива під час воєнного стану. За його словами, коли людина йде на фронт, вона повинна знати визначені терміни служби. Про це він розповів в інтервʼю Фокусу Чи втрачатиме Україна території та чому партнери заважають закінченню війни: інтервʼю з "Османом".

Він переконаний, що в Україні можлива демобілізація, адже є багато людей призовного віку, тоді як бійці мають право на відпочинок. Проте закону такого немає.

"Звісно, повинна бути демобілізація, бо ми не останніми людьми воюємо. Є люди, яких можна мобілізовувати, є люди, яких можна заохочувати воювати, як у фінансовому плані, так і обмеженнями. Не хотілося б обмеженнями. Але є люди, яких можна зацікавити воювати певними соціальними гарантіями. Якщо йому дають гарантію на повне протезування в разі поранення, повне фінансове забезпечення", — сказав Станіслав Бунятов.

Військовослужбовець зазначив, що люди спокійніше ставитимуться навіть до травм, якщо їм дати повні фінансові гарантії. Також він вважає, що краще виплачувати 15 мільйонів гривень пораненому бійцю, який втратив руки, ноги тощо. Тоді як за загиблого батькам можна виділити пʼять мільйонів. Так буде справедливо.

За його словами, в Україні є кому воювати, але військових потрібно заохочувати — фінансово, та вносити зміни в управління військами.

"Демобілізація повинна бути. Вона має бути по праву для тих людей, які вже там воювали. От коли людина йде на фронт, вона має розуміти визначені терміни, скільки воюватиме. Тому що це також мотивація. Ти пішов, пів року відвоював, мобілізувався, виконав свій борг. А не так, що людина прийшла — і не розуміє, на який термін вона там", — заявив "Осман".

Він розповів, що мобілізувався у 2022 році, проте кінця-краю служби не видно. Нині йому 23, і він би хотів, аби його демобілізували хоча б до 25 років для того, щоб відпочити.

"Чому я не маю права до 25 років бути в цивільному житті добровільно, а інші люди до 25 можуть не мобілізуватися? Це також несправедливо, я вважаю, тим паче у мене окупований дім. Мені треба якось намагатися влаштувати особисте життя, у мене тільки молодість починається", — додав він.

Про проблеми демобілізації, та чому чоловіки не хочуть йти до війська читайте у матеріалі Фокусу "Немає демобілізації — пішов у СЗЧ: чи встановлять в Україні чіткі терміни служби та чому люди не йдуть в ЗСУ".

Раніше нардеп Роман Костенко заявив, що в Україні не розвʼяжуть питання з демобілізацією, поки будуть проблеми з призовом та ухиленням від служби в ЗСУ. Він сам підтримує ідею встановити чіткі терміни служби, проте нині це неможливо.