Конца-края службы не видно: "Осман" рассказал Фокусу, как демобилизация может улучшить призыв в армию

Украинские военные имеют право на отдых, именно поэтому демобилизация является такой необходимой. По словам бойца Станислава Бунятова с позывным "Осман", еще есть мужчины, которых можно призвать в армию, в частности, их можно поощрить.

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Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что демобилизация важна во время военного положения. По его словам, когда человек идет на фронт, он должен знать определенные сроки службы. Об этом он рассказал в интервью Фокусу Будет ли Украина терять территории и почему партнеры мешают окончанию войны: интервью с "Османом".

Он убежден, что в Украине возможна демобилизация, ведь есть много людей призывного возраста, тогда как бойцы имеют право на отдых. Однако закона такого нет.

"Конечно должна быть демобилизация, потому что мы не последними людьми воюем. Есть люди, которых можно мобилизовать, есть люди, которых можно поощрять воевать, как в финансовом плане, так и ограничениями. Не хотелось бы ограничениями. Но есть люди, которых можно заинтересовать воевать определенными социальными гарантиями. Если ему дают гарантию на полное протезирование в случае ранения, полное финансовое обеспечение", — сказал Станислав Бунятов.

Военнослужащий отметил, что люди спокойнее будут относиться даже к травмам, если им дать полные финансовые гарантии. Также он считает, что лучше выплачивать 15 миллионов гривен раненому бойцу, который потерял руки, ноги и так далее. Тогда как за погибшего родителям можно выделить пять миллионов. Так будет справедливо.

По его словам, в Украине есть кому воевать, но военных нужно поощрять — финансово и вносить изменения в управление войсками.

"Демобилизация должна быть. Она должна быть по праву для тех людей, которые уже там воевали. Вот когда человек идет на фронт, он должен понимать определенные сроки, сколько будет воевать. Потому что это также мотивация. Ты пошел, полгода отвоевал, мобилизовался, выполнил свой долг. А не так, что человек пришел — и не понимает, на какой срок он там", — заявил "Осман".

Он рассказал, что мобилизовался в 2022 году, однако конца-края службы не видно. Сейчас ему 23, и он бы хотел, чтобы его демобилизовали хотя бы до 25 лет для того, чтобы отдохнуть.

"Почему я не имею права до 25 лет быть в гражданской жизни добровольно, а другие люди до 25 могут не мобилизоваться? Это также несправедливо, я считаю, тем более у меня оккупированный дом. Мне надо как-то пытаться устроить личную жизнь, у меня только молодость начинается", — добавил он.

О проблемах демобилизации, и почему мужчины не хотят идти в армию читайте в материале Фокуса "Нет демобилизации — пошел в СОЧ: установят ли в Украине четкие сроки службы и почему люди не идут в ВСУ".

Ранее нардеп Роман Костенко заявил, что в Украине не решат вопрос с демобилизацией, пока будут проблемы с призывом и уклонением от службы в ВСУ. Он сам поддерживает идею установить четкие сроки службы, однако сейчас это невозможно.