Виновато общество: в Раде объяснили, когда примут закон о демобилизации и сроках службы (видео)

В законопроекте о демобилизации, который должен подготовить Кабинет Министров, вряд ли будут указаны четкие сроки службы, пояснил народный депутат Роман Костенко. Он пояснил, что проблемы с этим вопросом связаны с тем, что некем заменить людей на фронте.

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В Украине не решат вопрос со сроками службы и возможностью демобилизации, пока будут проблемы с мобилизацией и уклонением от военной службы. На сегодня Кабинет Министров не подготовил для Верховной Рады даже черновой текст законопроекта, но время еще есть. О проблемах с мобилизацией, демобилизацией и самовольным оставлением части (СЗЧ) народный депутат Роман Костенко рассказал в интервью медиа NV.

Мобилизация в Украине — Костенко о демобилизации и СЗЧ см. с 3:40

Костенко ответил на вопрос журналистки, которая интересовалась законопроектом о демобилизации, который в Кабмине обещали подготовить до ноября-декабря 2024 года. Он пояснил, что поддерживает идею установления четких сроков службы во время войны, но на сегодня это невозможно. Причина — проблемы с процессом мобилизации, которые усилились в последнее время. Нардеп заявил, что невозможно решить проблему демобилизации, если "людей некем заменить".

"Ответственность общества и всех тех, кто сейчас уклоняется от военной службы, в том, что у нас нет четких сроков службы", — заявил политик.

В интервью также прозвучало, что нардепы встречались с представителями Генштаба и Кабмина, которые еще раз повторили, что сроки службы и демобилизация будут зависеть от темпов призыва. Ориентировочное время, когда ожидается законопроект — середина осени. При этом Костенко не прогнозирует, что установят определенное количество месяцев службы. По его мнению, пропишут механизм демобилизации, например, после указа президента или другим способом.

"Глядя на темпы мобилизации, на то, как одни защищают, а одни пытаются не пойти в армию, то вряд ли сейчас есть возможность установить какие-то конкретные сроки. Поэтому я говорю реальные вещи, как оно есть", — подытожил Костенко.

Отметим, в июле ветеран АТО и экс-боец батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что возможность демобилизации — "критически важное", особенно, во время войны. По его словам, военные должны знать, что попав в армию, они "не получили билет в один конец". Дикий пояснил, что, вероятно, темпы набора в Силы обороны не достигнут темпа, необходимого для спокойного процесса демобилизации. Однако бойцов беспокоит, чтобы были четкие сроки и чтобы не было "вопиющей несправедливости."

Напоминаем, в сентябре Фокус рассказал об особенностях отсрочки от мобилизации для родителей, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей. Тем временем нардеп Александр Федиенко сообщил, что Кабмин издаст приказ о защите от призыва военнообязанных от 18 до 25 лет.