Мобилизация: родители трех и более детей не всегда имеют право на отсрочку, — ТЦК

Не все многодетные родители могут получить отсрочку от мобилизации, объяснили в Полтавском ТЦК. Учитывают не только фамилию человека, указанную в документах ребенка, но и то, платит ли этот человек алименты.

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Терцентры комплектования (ТЦК), когда речь идет об отсрочке для родителей трех и более детей, обращают внимание на задолженность по алиментам. Кроме того, учитывают усыновленных детей и то, поступают ли выплаты от родного отца или матери. О деталях мобилизации и назначении отсрочки для многодетных говорится в заметке Полтавского областного ТЦК и СП, опубликованной на странице Facebook.

Отсрочка от мобилизации для родителей — детали

В заметке напомнили, что о праве на отсрочку для отцов и матерей с тремя и более несовершеннолетними детьми упомянуто в п. 3 статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Пункт состоит из одного предложения, которого хватает, чтобы подробно описать все возможности. Речь идет о том, что отсрочку предоставляют гражданам, которые содержат этих детей и не имеют долгов по выплате алиментов. В то же время военкомы обратили внимание на несколько отдельных случаев, вытекающих из этого положения закона.

"Отец троих детей не обязательно имеет право на отсрочку", — говорится в заметке ТЦК.

Отсрочки отцам и матерям трех и более детей не будет, если лицо:

не живет с детьми и имеет долг по алиментам три месяца и более;

не живет с детьми и совсем не платит алиментов. Военкомы отметили, что запись в свидетельстве о рождении об отцовстве не дает права на отсрочку;

имеет трех и более детей, но один из них приемный, а отец платит алименты.

Как оформить отсрочку для многодетных родителей:

подать заявление на имя председателя ТЦК по месту воинского учета. Образец заявления — в приложении 4 постановления Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года;

подать набор документов, необходимых для подтверждения отсрочки. Перечень указан в приложении 5 того же нормативно правового акта.

Отсрочка от мобилизации — образец заявления Фото: Скриншот Отсрочка от мобилизации — список документов для родителей 3 и более детей Фото: Скриншот

Отметим, 27 августа Фокус писал о новых правилах отсрочки от мобилизации, которые коснутся родственников людей с инвалидностью. Кабмин принял постановление №930 от 16 августа 2024 года, детали которого разъяснила юрист из ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко. В постановлении указано, что отсрочку от мобилизации получат граждане, у которых муж или жена имеют I или II группу инвалидности. При этом важно, что не было других лиц, которые могут содержать такого человека. Если есть несколько военнообязанных на одного человека с инвалидностью, то можно выбрать, кто получит защиту от призыва. Для этого лицо, нуждающееся в содержании, должно собственноручно написать заявление, в котором указать соответствующее имя. Юрист объяснила, что процедура оформления документов несколько упростилась. Отныне следует предоставлять только справку об инвалидности и отсутствие других людей, которые могут содержать родственника.

Напоминаем, 18 сентября народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ожидают приказ Кабмина, который запретит ТЦК призывать военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет, которые потеряли статус "ограниченно годных".