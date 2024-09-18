Мобілізація: батьки трьох і більше дітей не завжди мають право на відстрочку, — ТЦК

Не усі багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації, пояснили у Полтавському ТЦК. Зважають не лише на прізвище людини, зазначене у документах дитини, а й на те, чи платить ця людина аліменти.

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Терцентри комплектування (ТЦК), коли ідеться про відстрочку для батьків трьох або більше дітей, звертають увагу на заборгованість по аліментах. Крім того, враховують усиновлених дітей і те, чи надходять виплати від рідного батька чи матері. Про деталі мобілізації та призначення відстрочки для багатодітних ідеться у дописі Полтавського обласного ТЦК та СП, опубліковане на сторінці Facebook.

Відстрочка від мобілізації для батьків — деталі

У дописі нагадали, що про право на відстрочку для батьків та матерів із трьома та більше неповнолітніми дітьми згадано у п. 3 статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Пункт складається з одного речення, якого вистачає, щоб детально описати усі можливості. Ідеться про те, що відстрочку надають громадянам, які утримують цих дітей і не мають боргів із виплати аліментів. Водночас військкоми звернули увагу на кілька окремих випадків, які випливають із цього положення закону.

"Батько трьох дітей не обов'язково має право на відстрочку", — ідеться у дописі ТЦК.

Відстрочки батькам та матерям трьох та більше дітей не буде, якщо особа:

не живе з дітьми і має борг з аліментів три місяці і більше;

не живе з дітьми і зовсім не платить аліментів. Військкоми наголосили, що запис у свідоцтві про народження про батьківство не дає права на відстрочку;

має трьох і більше дітей, але один з них прийомний, а батько платить аліменти.

Як оформити відстрочку для багатодітних батьків:

подати заяву на ім'я голови ТЦК за місцем військового обліку. Зразок заяви — додатку 4 постанови Кабінету міністрів №560 від 16 травня 2024 року;

подати набір документів, необхідних для підтвердження відстрочки. Перелік вказаний у додатку 5 того ж нормативно правового акту.

Відстрочка від мобілізації - зразок заяви Фото: Скриншот Відстрочка від мобілізації - список документів для батьків 3 та більше дітей Фото: Скриншот

Зазначимо, 27 серпня Фокус писав про нові правила відстрочки від мобілізації, які торкнуться родичів людей з інвалідністю. Кабмін прийняв постанову №930 від 16 серпня 2024 року, деталі якої роз'яснила юристка з ГО "Юридична сотня" Ольга Марко. У постанові вказано, що відстрочку від мобілізації отримають громадяни, у яких чоловік або дружина мають І чи ІІ групу інвалідності. Водночас важливо, щоби не було інших осіб, які можуть утримувати таку людину. Якщо є кілька військовозобов'язаних на одну людину з інвалідністю, то можна обрати, хто отримає захист від призову. Для цього особа, яка потребує утримання, повинна власноруч написати заяву, у якій зазначити відповідне ім'я. Юристка пояснила, що процедура оформлення документів дещо спростилась. Відтепер слід надавати лише довідку про інвалідність та відсутність інших людей, які можуть утримувати родича.

Нагадуємо, 18 вересня народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що очікують наказ Кабміну, який заборонить ТЦК призивати військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, які втратили статус "обмежено придатних".