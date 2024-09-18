Кабмін готує наказ щодо скасування мобілізації молоді до 25 років, — нардеп (відео)

До 20 вересня Міноборони України, ймовірно, видасть наказ про заборону призову до 25 років, заявив нардеп Олександр Федієнко. Таке рішення буде швидшим, аніж прийняття закону у Раді.

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Народні депутати готуються прийняти закон, яким розв'яжуть колізію з мобілізацією молоді від 18 до 25 років, які мали статус обмежено придатних, але втратили його після новацій законодавства. На сьогодні офіційного рішення ще немає, але терцентри комплектування могли отримати розпорядження Кабінету міністрів не мобілізувати таку категорію громадян. Про проблему призову до 25 років народний депутат Олександр Федієнко заявив у ефірі "Новини.Live".

Федієнко пояснив, що у Верховної Ради займе багато часу прийняття закону про скасування призову колишніх обмежено придатних, які стали військовозобов'язаними до 25 років і опиняються в армії. З його слів, начебто є "домовленість" і ТЦК чекають відповідний наказ від Кабміну. З урахуванням цих "домовленостей", не повинні призивати українців віком від 18 до 25 років. Політик не повідомив, що такий наказ вже точно є.

Мобілізація до 25 років - коментар Федієнка див. з 50-ої хвилини трансляції

"Закон — довга історія, поки там проголосують, поки підпише президент. Але вже зараз, наскільки я знаю, домовлено з Міноборони щодо наказу до центрів комплектування, щоб не мобілізовувати військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, які стали на час військового стану обмежено придатними", — сказав він.

Мобілізація до 25 років — деталі

Вдень 18 вересня Федієнко, перебуваючи під засідання Верховної Ради, повідомив про інформацію, яку оприлюднив спікер Руслан Стефанчук. Зі слів спікера, до п'ятниці 20 вересня дійсно начебто має з'явитися наказ Міноборони щодо скасування призову колишніх обмежено придатних віком до 25 років.

"Це поки не будуть прийняті відповідні законодавчі зміни, принаймні так було сказано офіційно. Сподіваюсь, що наказ від міністерства і Генштабу таки з'явиться і ТЦК тоді отримають відповідну вказівку", — заявив політик.

Народний депутат Олексій Гончаренко відреагував на допис, у якому ішлося про ймовірний наказ, який начебто видали в Міноборони. Він наголосив, що армія не працює "в телефонному режимі". Тобто припинення мобілізації молоді до 25 років стане можливим лише тоді, коли ТЦК отримають паперовий документ, затверджений відповідними інстанціями.

Мобілізація до 25 років — реакція Гончаренка на ймовірний "наказ Міноборони" Фото: Скриншот

Зазначимо, після прийняття низки змін до закону про мобілізацію та військову службу зникло поняття "обмежено придатний", як окремо пояснили в Міноборони. З'ясувалося, що після скасування цього статусу почали призивати в армію громадян немобілізаційного віку — від 18 до 25 років. Причина ситуації те, що юнаки, які раніше були "обмежено придатним", автоматично визнавались військовозобов'язаним, отже, ТЦК їх мали право мобілізувати, як пояснив у одній зі своїх заяв Гончаренко. Народні обранці почали працювати над законопроєктом про розв'язання цієї колізії, заявив у серпні нардеп Роман Костенко.

Нагадуємо, 18 вересня Костенко у ефірі "Радіо Свобода" прокоментував публікацію WSJ про 80 тис. українців, які могли загинути на війні з РФ.