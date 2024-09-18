"Перебільшені дані": у Раді відреагували на "втрати ЗСУ" за версією WSJ

За словами народного депутата Романа Костенка, українські втрати на фронті однозначно нижчі, ніж це було озвучено в американській газеті. Водночас, інформація є державною таємницею, тому не може бути оприлюднена.

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Дані газети The Wall Street Journal про те, що на війні нібито загинули 80 тисяч українських захисників є завищеними. Про це заявив народний депутат від партії "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі "Радіо Свобода".

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За його словами, кількість тих, хто загинув на фронті з українського боку, явно нижча, ніж було озвучено в матеріалі WSJ. При цьому точні цифри офіційно не були озвучені, адже це державна таємниця.

"Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що у нас визнані", — заявив Роман Костенко.

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Окремо народний депутат додав, що число в 50 тисяч загиблих також може не відповідати дійсності і є або завищеним, або приблизним. А якщо говорити про два попередні роки, продовжує Костенко, то кількість тих, хто віддав своє життя на фронті, становила 19 тисяч осіб.

"І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає найточніших даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (йдеться про 50 тисяч — ред.)", — підсумував Роман Костенко.

А от якщо говорити про можливість України далі оборонятися, то мобілізаційний ресурс є, каже нардеп. Усе залежатиме від дій з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, 17 вересня газета The Wall Street Journal випустила матеріал, де було заявлено, що Україна і Росія втратили на війні один мільйон убитими і пораненими. За прогнозами журналістів, Україні з втратами буде впоратися складніше, враховуючи меншу кількість населення. Однак у довгостроковій перспективі наслідки будуть руйнівними для обох країн, які й до війни мали демографічні проблеми. Раніше президент Володимир Зеленський озвучував втрати України у війні та повідомляв, що під час боїв загинули 31 тисяча українських бійців.