Україна і Росія втратили на війні один мільйон вбитими та пораненими, — WSJ

За прогнозами журналістів, Україні з втратами буде впоратися складніше, враховуючи меншу кількість населення. Однак у довгостроковій перспективі наслідки будуть руйнівними для обох країн, які й до війни мали демографічні проблеми. Раніше президент Володимир Зеленський озвучував втрати України у війні та повідомляв, що під час боїв загинули 31 тисяча українських бійців.

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Кількість убитих і поранених українців і росіян у повномасштабній війні, яка триває два з половиною роки, сягнула нібито вже близько одного мільйона осіб. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними журналістів, загалом втрати української армії нібито становлять 480 тис. осіб, з них — 80 тис. загиблі та 400 тис. поранені.

Росія, якщо вірити даним західних спецслужб, втратила внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну 600 тис. солдатів: 200 тис. — загиблими і 400 тис. — пораненими.

WSJ зазначає, що втрати створюють проблеми для Росії, яка кидає в бій погано підготовлених солдатів для просування на сході України, а також намагається протистояти нещодавньому українському вторгненню в Курську область. Водночас журналісти зазначають, що Україні з такими втратами буде впоратися складніше через вчетверо меншу кількість населення. Однак у довгостроковій перспективі наслідки будуть руйнівними для обох країн, які й до війни мали демографічні проблеми.

Журналісти також пишуть, що одним із мотивів війни Володимира Путіна є збільшення чисельності населення Росії "за рахунок поглинання українців". Вторгнення Росії та захоплення української території за останнє десятиліття призвели до того, що, за оцінками демографів, Україна втратила щонайменше 10 мільйонів людей, які опинилися під окупацією або стали біженцями.

Путін давно оголосив подолання хронічного демографічного спаду в Росії своїм пріоритетом і відтоді Кремль розпочав кампанію русифікації окупованих територій, включно з масовими викраденнями дітей і тиском на українців з метою отримання російського громадянства. На окупованому Донбасі продаж майна та інші транзакції тепер вимагають отримання російського громадянства.

"Демографія є пріоритетом для Путіна і він хоче використати Україну та її народ для консолідації слов'янського ядра Росії", — сказав болгарський політолог Іван Крастев.

Він додав, що "для України дилема є екзистенційною: скільки людей ви можете втратити у війні, перш ніж втратите своє майбутнє?"

Варто зазначити, що лише президент Володимир Зеленський офіційно озвучував втрати України у війні. У лютому під час пресконференції очільник держави зазначив, що 31 тисяча військовослужбовців загинули у боях за державу.

Демографічна ситуація в Україні

За даними ООН, з початку війни в лютому 2022 року з України виїхало понад шість мільйонів людей. Згідно з раніше неоприлюдненими даними українського уряду, загальна кількість населення на підконтрольній Києву території скоротилася до 25-27 мільйонів.

Американське видання пише, що однією з ключових причин, чому Зеленський відмовляється мобілізувати ключову когорту чоловіків у віці від 18 до 25 років — як правило, основну частину будь-яких збройних сил, — є те, що, за словами колишніх українських урядовців, більшість із цих людей ще не мають дітей. За словами українських демографів, якщо призовники цієї вікової групи загинуть або стануть недієздатними, демографічні перспективи в майбутньому ще більше погіршаться. Середній вік українських бійців зараз становить 43 роки.

Нагадаємо, народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький заявив, що сотні тисяч українців, які перебувають за кордоном, хочуть відмовитися від громадянства України.

За даними "Опендатабот", смертність в Україні втричі перевищує народжуваність. У першому півріччі 2024 року народилося 87 655 дітей. Це на 9% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.