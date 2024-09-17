Украина и Россия потеряли на войне один миллион убитыми и ранеными, — WSJ

По прогнозам журналистов, Украине с потерями будет справиться сложнее, учитывая меньшее количество населения. Однако в долгосрочной перспективе последствия будут разрушительными для обеих стран, которые и до войны имели демографические проблемы. Ранее президент Владимир Зеленский озвучивал потери Украины в войне и сообщал, что во время боев погибли 31 тысяча украинских бойцов.

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Количество убитых и раненых украинцев и россиян в полномасштабной войне, которая длится два с половиной года, достигло якобы уже около одного миллиона человек. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в целом потери украинской армии якобы составляют 480 тыс. человек, из них — 80 тыс. погибших и 400 тыс. раненых.

Россия, если верить данным западных спецслужб, потеряла в результате полномасштабного вторжения в Украину 600 тыс. солдат: 200 тыс. — погибшими и 400 тыс. — ранеными.

WSJ отмечает, что потери создают проблемы для России, которая бросает в бой плохо подготовленных солдат для продвижения на востоке Украины, а также пытается противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область. В то же время журналисты отмечают, что Украине с такими потерями будет справиться сложнее из-за вчетверо меньшего населения. Однако в долгосрочной перспективе последствия будут разрушительными для обеих стран, которые и до войны имели демографические проблемы.

Журналисты также пишут, что один из мотивов войны Владимира Путина является увеличение численности населения России "за счет поглощения украинцев". Вторжение России и захват украинской территории за последнее десятилетие привели к тому, что, по оценкам демографов, Украина потеряла не менее 10 миллионов человек, которые оказались под оккупацией или стали беженцами.

Путин давно объявил преодоление хронического демографического спада в России своим приоритетом, и с тех пор Кремль начал кампанию русификации оккупированных территорий, включая массовые похищения детей и давление на украинцев с целью получения российского гражданства. На оккупированном Донбассе продажа имущества и другие транзакции теперь требуют получения российского гражданства.

"Демография является приоритетом для Путина, и он хочет использовать Украину и ее народ для консолидации славянского ядра России", — сказал болгарский политолог Иван Крастев.

Он добавил, что "для Украины дилемма является экзистенциальной: сколько людей вы можете потерять в войне, прежде чем потеряете свое будущее?"

Стоит отметить, что только президент Владимир Зеленский официально озвучивал потери Украины в войне. В феврале во время пресс-конференции глава государства отметил, что 31 тысяча военнослужащих погибли в боях за государство.

Демографическая ситуация в Украине

По данным ООН, с начала войны в феврале 2022 года из Украины выехало более шести миллионов человек. Согласно ранее неопубликованным данным украинского правительства, общее количество населения на подконтрольной Киеву территории сократилось до 25-27 миллионов.

Американское издание пишет, что одной из ключевых причин, почему Зеленский отказывается мобилизовать ключевую когорту мужчин в возрасте от 18 до 25 лет — как правило, основную часть любых вооруженных сил, — является то, что, по словам бывших украинских чиновников, большинство из этих людей еще не имеют детей. По словам украинских демографов, если призывники этой возрастной группы погибнут или станут недееспособными, демографические перспективы в будущем еще больше ухудшатся. Средний возраст украинских бойцов сейчас составляет 43 года.

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что сотни тысяч украинцев, которые находятся за рубежом, хотят отказаться от гражданства Украины.

По данным "Опендатабот", смертность в Украине втрое превышает рождаемость. В первом полугодии 2024 года родилось 87 655 детей. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.