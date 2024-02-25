"Это очень больно": Зеленский назвал потери ВСУ на фронте (видео)

Информация о том, что Украина во время полномасштабного конфликта потеряла более 300 тысяч человек, не соответствует действительности. Общие потери ВС РФ, по словам президента, оцениваются в почти 500 тысяч.

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Во время полномасштабного вторжения России 31 тысяча украинских военных погибли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Рік 2024".

Он отметил, что эти потери являются очень значительными для украинского народа. Зато он отверг тезисы главы Кремля Владимира Путина о том, что Украина потеряла 300 тысяч, или же 150 тысяч солдат. По его словам, это абсолютный бред.

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"Это очень больно", — заявил он.

Владимир Зеленский также назвал, сколько российских оккупантов погибли в войне против Украины. Он назвал цифру в 180 тысяч, а в сумме с ранеными до 500 тысяч.

Количество раненых украинских военных руководитель государства объявить отказался. По его словам, если огласить эту цифру, Россия будет знать, сколько людей "ушло с поля боя". Также он не стал называть количество без вести пропавших военных.

На оккупированных территориях, как заявил Зеленский, погибли десятки тысяч гражданских. Сколько из них были убиты и замучены, он не знает.

Напомним, 24 февраля Зеленский высказался относительно мирных переговоров с Россией. В Швейцарии весной, как анонсировал глава государства, планируется обсуждение формулы мира, которая была начата на саммите G20 в Индонезии. Сейчас, как утверждает Зеленский, Украина не имеет возможности победить Россию.