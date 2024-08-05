В Украине демографический кризис: смертность втрое превышает рождаемость (инфографика)

Стабильно мало детей рождается в прифронтовых Херсонской и Донецкой областях, а больше всего — в Киеве, на Львовщине и Днепропетровщине.

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За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, зафиксировано 250 972 смертей. Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и Киеве. Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, в 1,5 раза сократилась рождаемость в этом году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 детей против 132 595 в 2021 году.

Демографический кризис: смертность в Украине втрое превышает рождаемость

Отмечается, что больше всего новорожденных зарегистрировано в Киеве — 9 695 ребенка, на Львовщине — 7 923 и Днепропетровщине — 6 962.

Стабильно мало детей рождается в прифронтовых регионах: Херсонщине (221 ребенок) и Донбассе (702). В Луганской области за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного младенца.

Война усилила уменьшение населения страны

Как подчеркивают в "Опендатабот", на одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса.

"Для сравнения, в доковидных в 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших. 250 972 человека умерли в Украине за первые полгода 2024 года. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда зафиксировали 349 человек. Однако стоит отметить, что 2021 год был пиковым на смерти из-за пандемии COVID-19", — обращают внимание аналитики.

Отмечается, что меньше умерших — на прифронтовых Херсонщине (2 334) и Донбассе (5 753) и в Черновицкой области (5 422).

Антирекорд установили на Днепропетровщине – 26 374, Харьковщине – 17 999 и в Киеве – 17 449.

Демографический кризис: смертность в Украине втрое превышает рождаемость

Напомним, что в результате полномасштабного вторжения РФ население Украины в ее границах 1991 года сократилось с 42 до 35 миллионов. При этом 6,5 миллиона украинских граждан проживают за рубежом.

Ранее Фокус подробно разбирался со сложившейся демографической ситуацией в Украине. Несмотря на некоторое замедление миграционного процесса, по сравнению с первыми месяцами войны, украинцы по-прежнему больше выезжают за границу, чем возвращаются.