"Чтобы Украина процветала": Шмыгаль хочет видеть в каждой семье не менее троих детей

Премьер-министр отметил, что сейчас все государственные средства направляются на поддержку Сил обороны, а поддерживать финансово рождаемость в Украине сейчас возможно только за счет привлечения средств от международных партнеров.

Related video

В каждой украинской семье должно быть не менее трех детей, для того, чтобы Украина имела перспективы. Об этом 16 марта в эфире телемарафона сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В целом в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей, для того, чтобы Украина имела прекрасные будущие перспективы", — сказал он.

По его словам, демографическая ситуация в Украине сейчас чрезвычайно тяжелая, поскольку из-за войны страна потеряла большое количество людей — многие погибли, большое количество выехало за границу с детьми.

Важно

Снижение призывного возраста в Украине может привести к новому демографическому кризису, — NYT

Шмыгаль отметил, что демографическая ситуация в Украине чрезвычайно тяжелая.

"Более миллиона украинских детей находится за рубежом. Задача — вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек, для того, чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы", — сказал премьер.

Он добавил, что инициативы по увеличению государственной помощи после рождения ребенка важны, но должны быть проработаны с точки зрения источника финансирования. Денис Шмыгаль отметил, что сейчас все государственные средства направляются на поддержку Сил обороны, а поддерживать финансово рождаемость в Украине сейчас возможно только за счет привлечения средств от международных партнеров.

"Если мы сможем привлекать дополнительные средства от партнеров, которые будем отправлять на эти цели — это будет прекрасно. Будем работать с Министерством финансов над тем, чтобы как можно скорее замотивировать молодые украинские семьи заводить как можно больше детей", — сказал он.

Напомним, что в результате полномасштабного вторжения РФ население Украины в ее границах 1991 года сократилось с 42 до 35 миллионов. При этом 6,5 миллиона украинских граждан проживают за рубежом.

Ранее Фокус подробно разбирался со сложившейся демографической ситуацией в Украине. Несмотря на некоторое замедление миграционного процесса, по сравнению с первыми месяцами войны, украинцы по-прежнему больше выезжают за границу, чем возвращаются.