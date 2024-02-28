Снижение призывного возраста в Украине может привести к новому демографическому кризису, — NYT

В СМИ назвали окопную войну "ужасной перспективой". Сообщается, что мобилизация 20-летних может поставить безопасность Украины под угрозу "через десятилетия".

Related video

Усиление мобилизации в Украине может вызвать новый демографический кризис. Об этом говорится в материале The New York Times.

В Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект о мобилизации. Среди предложенных им норм — снижение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет и ужесточение наказаний для уклонистов.

"Для мужчин, которые могут быть призваны, окопная война является ужасной перспективой. Солдаты погибают от артиллерии, взрывов беспилотников и снайперов, а также в ближнем бою с российскими войсками", — отметили в СМИ.

Журналисты объяснили, что украинские солдаты проводят три дня на передовой, а затем столько же находятся на менее опасных позициях. В частности, речь идет о заброшенных домах в соседних селах.

В издании спрогнозировали, что снижение призывного возраста привлечет к боям более здоровых бойцов, но в то же время создаст некоторые "долгосрочные риски".

Украина рискует подвергнуть себя новому демографическому кризису. Это связано с тем, что в стране мало представителей поколения 20-летних из-за резкого снижения рождаемости в 1990-х годах.

"Призыв большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные боевые потери, призвал бы к риску уменьшения количества рожденных в этом небольшом поколении украинцев, что привело бы к сокращению количества мужчин призывного и трудоспособного возраста через десятилетия и поставило бы под угрозу будущую безопасность и экономику страны", — объяснили в СМИ.

В статье добавили, что также в Украине уже значительно сократилась рабочая сила. Это связано с тем, что женщины выехали из-за войны за границу, а мужчины служат в Силах обороны.

Напомним, главнокомандующий ВС Великобритании Энтони Радакин рассказал, когда может начаться новое контрнаступление Украины.

В ISW подловили министра обороны РФ Сергея Шойгу на лжи об успехах российских оккупантов в Украине.