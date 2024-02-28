Приписал 122 км: Шойгу преувеличил успехи ВС РФ в Украине, — ISW

Аналитики утверждают, что с 1 января 2024 года российские войска, осуществляя наступательные действия, захватили 205 квадратных километров в Украине.

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Министр обороны России Сергей Шойгу продолжает подчеркивать недавние тактические успехи своих войск в Украине. В политических целях перед президентскими выборами в РФ он оценивает их как существенные боевые победы. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 27 февраля.

Выступая накануне на коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил, что российские войска продолжают улучшать свои позиции на Донецком (Авдеевка) и Купянском (район границы Харьковско-Луганской области) направлениях.

По его словам, ВС РФ вытеснили украинские подразделения из Ласточкино, Северного и Победы (к юго-западу от Донецка). Он заявил, что с начала 2024 года российские войска захватили около 327 кв. километров территории. Но ISW сейчас оценивают, что российские войска с 1 января 2024 года захватили около 205 квадратных километров, и Шойгу, вероятно, намеренно завысил российские территориальные завоевания.

Пропаганда Минобороны РФ формирует образ постоянно наступающей армии, поэтому упоминают даже о захвате небольших населенных пунктов, имеющих ограниченное тактическое значение.

Все три упомянутых села, которые Шойгу решил выделить, в сущности, представляют собой небольшие кварталы.

Напомним, что, по оценкам аналитиков перед возможной полномасштабной войной с НАТО в РФ стремятся захватить пять областей Украины.

Также сообщалось, что ВС РФ перехватили инициативу на фронте и движутся вперед.