Приписав 122 км: Шойгу перебільшив успіхи ЗС РФ в Україні, — ISW

Аналітики стверджують, що з 1 січня 2024 року російські війська, здійснюючи наступальні дії, захопили 205 квадратних кілометрів в Україні.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжує підкреслювати нещодавні тактичні успіхи своїх військ в Україні. У політичних цілях перед президентськими виборами у РФ він оцінює їх як суттєві бойові перемоги. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 лютого.

Виступаючи напередодні на колегії Міноборони РФ Шойгу заявив, що російські війська продовжують покращувати свої позиції на Донецькому (Авдіївка) і Куп'янському (район кордону Харківсько-Луганської області) напрямках.

За його словами, ЗС РФ витіснили українські підрозділи з Ласточкиного, Сєверного і Перемоги (на південний захід від Донецька). Він заявив, що з початку 2024 року російські війська захопили близько 327 кв. кілометрів території. Але ISW зараз оцінюють, що російські війська з 1 січня 2024 року захопили близько 205 квадратних кілометрів, і Шойгу, ймовірно, навмисно завищив російські територіальні завоювання.

Пропаганда Міноборони РФ формує образ армії, яка постійно наступає, тому згадують навіть про захоплення невеликих населених пунктів, що мають обмежене тактичне значення. Усі три згадані села, які Шойгу вирішив виділити, по суті, являють собою невеликі квартали.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, перед можливою повномасштабною війною з НАТО у РФ прагнуть захопити п'ять областей України.

Також повідомлялося, що ЗС РФ перехопили ініціативу на фронті та рухаються вперед.