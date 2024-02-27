Прагнуть захопити 5 областей: Путін включив Херсонщину і Запоріжжя до Південного округу, — ISW

Мова не тільки про території, які зараз перебувають під окупацією. До Південного військового округу РФ, згідно з указом глави Кремля, повністю включено Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, а також Крим.

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Президент Росії Володимир Путін 26 лютого підписав два укази. Згідно з одним із них, окупована частина України має належати до Південного військового округу (ПВО). Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 лютого.

Мова не тільки про території, які зараз перебувають під окупацією, а про всю Херсонську, Запорізьку, а також Донецьку і Луганську області та Крим, який був частиною ПВО з 2014 року.

Включення й окупованих, і неокупованих територій України — ще одне свідчення того, що Росія переслідує максимальні цілі в Україні та прагне захопити повністю п'ять українських областей.

Згідно з указом, відновлюється Ленінградський і Московський військові округи. До Ленінградського переходить основна частина територій, які колись входили до складу Північного флоту, до Московського відійшла більша частина території Західного військового округу.

РФ змінює структуру військових округів

Згідно з іще одним указом глави Кремля, офіційно відновлюється Московський і Ленінградський військові округи, Північний флот РФ залишився без статусу "міжвидової стратегічної територіальної організації", територія Північно-Західного федерального округу, що раніше перебувала під командуванням Північного флоту, перейшла під нещодавно сформований Ленінградський військовий округ.

У ISW вважають, що в такий спосіб російське військово-політичне керівництво переслідує дві мети одночасно. У ближньо- і середньостроковій перспективі — взяти під контроль російські операції в Україні, а також підготуватися до потенційної повномасштабної війни проти НАТО в довгостроковій.

Нагадаємо, що, за словами аналітиків з DeepState, російські війська захопили Степове і Сєверне, а також просунулися до інших територій у Донецькій області.

Також повідомлялося, що російські війська вдалися до незвичної тактики — і напередодні ввечері атакували Україну дронами.