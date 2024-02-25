Население Украины в границах 1991 года сократилось до 35 млн, — Институт демографии

Демографические потери Украины, в частности, связаны с уровнем рождаемости, который упал на треть по сравнению с 2021 годом. Кроме того, 6,5 млн украинских беженцев проживают за рубежом.

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В результате полномасштабного вторжения РФ население Украины в ее границах 1991 года сократилось с 42 до 35 миллионов. При этом 6,5 миллиона украинских граждан проживают за рубежом. Такие цифры привел заместитель директора Института демографии Александр Гладун, передает Deutsche Welle.

В материале говорится, что демографические проблемы в Украине наблюдались и раньше, но война с Российской Федерацией лишь усугубила ситуацию.

Гладун в разговоре с журналистами отметил, что такие показатели в целом сопоставимы с данными, приведенными Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на 15 февраля 2024 года. В то же время, согласно оценкам Центра экономической стратегии (ЦЭС), за рубежом пребывают 4,8 млн украинцев, в том числе в России и Беларуси.

Обще количество украинских беженцев по состоянию на конец августа 2023. Источник: ЦЭС

Процент бежнецев относительно региона Украины. Источник: ЦЭС

Чтобы спрогнозировать демографическую ситуацию в будущем, добавил Гладун, необходимо учитывать уровень рождаемости, который снижается, и уровень сверхсмертности — это разница между естественным уровнем смертности и фактическим с учетом продолжающейся войны.

В материале также приведены данные уровня рождаемости в Украине. Согласно данным Минюста за 2023 год в Украине зафиксировано 187,4 тысячи рождений — это на 9% меньше, чем в 2022 году и на 31,5% меньше показателей 2021 года. Гладун поясняет такое резкое сокращение рождаемости, в том числе, наличием оккупированных территорий, где вести подсчет невозможно.

Такая ситуация приведет в будущем к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет составит от 12% до 15% по сравнению с 25%, которые были зафиксированы в 1993 году.

"Это означает, что с их переходом в репродуктивный возраст в следующем поколении родятся еще меньше детей. Соответственно в следующем — еще меньше", — подытожил демограф.

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