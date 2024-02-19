Из-за войны Украина теряет не только трудоспособных граждан, но и детей — будущих работников и налогоплательщиков. Неудивительно, что чиновники и эксперты периодически высказывают самые разные идеи относительно того, как вернуть украинцев домой, — от создания новых рабочих мест в Украине до прекращения выплат беженцам в Европе.

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Эксперты говорят, что демографический кризис — это, прежде всего, кризис пополнения трудовых ресурсов. Ведь именно за счет трудовых ресурсов живет государство, а их уменьшение приводит к сложностям с наполняемостью госбюджета. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "С каждым годом украинцев меньше. Как преодолеть демографический кризис в Украине".

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Демографическая катастрофа в Украине: эксперт озвучил неутешительный прогноз для украинцев

В Украине на сегодня 10,5 млн пенсионеров и 9,5 млн работников, хотя нормальным считается соотношение, когда на одного пенсионера приходится минимум 1,5 работника. "В Европе сейчас 1:2 даже учитывая демографический кризис, по прогнозам через 25 лет будет 1:1,5, и для них это катастрофа, — отметил в комментарии Фокусу аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, — У нас и до войны на каждые 10 пенсионеров приходилось лишь 13 работающих. И дело не в том, что население в Украине старше, чем в европейских странах, а в том, что половина отечественного рынка труда работает в тени. Государство "не видит" около 3 млн человек, которые работают, но не платят налоги. Для сравнения: в Европе теневой сектор составляет не более 10-15%".

После начала полномасштабной войны к озвученным выше проблемам добавилась миграция. По данным ООН, за границей находятся более 6,44 млн украинцев, и половина из них — экономически активное население. Не удивительно, что соотношение работающих и неработающих стало 1:1. И в отличие от Европы, которая компенсирует недостаток трудовых ресурсов мигрантами, в Украине иммиграция отсутствует.

Польские работодатели сигнализируют чиновникам, что нужно привлекать работников из Азии и Латинской Америки, иначе экономике будет сложно расти Фото: Getty Images

По мнению директора рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяны Семенюк, только своими трудовыми ресурсами Украина вряд ли справится с послевоенным восстановлением. "Стоит открывать рынок для иностранных работников и уже сейчас работать над упрощением доступа к рынку труда иностранцев и их толерантным восприятием, — отметила в разговоре с Фокусом эксперт EWL. — Мы сейчас наблюдаем, как Польша реформирует свой подход и работает над созданием миграционной политики, столкнувшись с проблемой дефицита трудовых ресурсов. Польские работодатели сигнализируют чиновникам, что нужно привлекать работников из Азии и Латинской Америки, иначе польской экономике будет сложно расти. Уже сейчас в Польше втрое больше работников из Колумбии, чем это было в 2022 году. В привлечении иностранных работников польский бизнес и чиновники видят потенциал для роста своей экономики и в дальнейшем".

Половина отечественного рынка труда работает в тени, в то время как в Европе теневой сектор составляет не более 10-15%

Фокус уже писал, что война, падение экономики и рост безработицы не стимулируют оставшихся в Украине активно рожать: более 180 тыс. детей родились в Украине в 2023 году, что на 32% меньше, чем в 2021-м (тогда родилось 273 772 младенца).

Как ранее сообщалось, Германия решила предоставлять беженцам упрощенные условия получения гражданства, чтобы привлечь самых активных, талантливых и трудолюбивых мигрантов.