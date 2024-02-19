Через війну Україна втрачає не лише працездатних громадян, але й дітей — майбутніх робітників та платників податків. Не дивно, що посадовці та експерти періодично висловлюють найрізноманітніші ідеї щодо того, як повернути українців додому, — від створення нових робочих місць в Україні до припинення виплат біженцям у Європі.

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Експерти кажуть, що демографічна криза — це, насамперед, криза поповнення трудових ресурсів. Адже саме за рахунок трудових ресурсів живе держава, а їх зменшення призводить до складнощів з наповнюваністю держбюджету. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "З кожним роком українців менше. Як подолати демографічну кризу в Україні".

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Демографічна катастрофа в Україні: експерт озвучив невтішний прогноз для українців

В Україні на сьогодні 10,5 млн пенсіонерів та 9,5 млн працівників, хоча нормальним вважається співвідношення, коли на одного пенсіонера припадає мінімум 1,5 працівники. "У Європі зараз 1:2 навіть враховуючи демографічну кризу, за прогнозами через 25 років буде 1:1,5, і для них це катастрофа, — зауважив у коментарі Фокусу аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ. — У нас і до війни на кожних 10 пенсіонерів припадало лише 13 працюючих. І справа не в тому, що населення в Україні старіше, ніж в європейських країнах, а в тому, що половина вітчизняного ринку праці працює в тіні. Держава "не бачить" близько 3 млн осіб, які працюють, але не платять податки. Для порівняння: у Європі тіньовий сектор складає не більше 10-15%".

Після початку повномасштабної війни до озвучених вище проблем додалася міграція. За даними ООН, за кордоном перебувають більш ніж 6,44 млн українців, і половина з них — економічно активне населення. Тож не дивно, що співвідношення працюючих та непрацюючих стало 1:1. І на відміну від Європи, яка компенсує нестачу трудових ресурсів мігрантами, в Україні іміграція відсутня.

Польські роботодавці сигналізують урядовцям, що потрібно залучати працівників з Азії та Латинської Америки, інакше економіці буде складно рости Фото: Getty Images

На думку директорки рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яни Семенюк, тільки своїми трудовими ресурсами Україна навряд чи впорається з післявоєнною відбудовою. "Варто відкривати ринок для іноземних працівників і вже зараз працювати над спрощеннями доступу до ринку праці іноземців та їхнім толерантним сприйняттям, — відзначила у розмові з Фокусом експертка EWL. — Ми зараз спостерігаємо, як Польща реформує свій підхід і працює над створенням міграційної політики, стикнувшись із проблемою дефіциту трудових ресурсів. Польські роботодавці сигналізують урядовцям, що потрібно залучати працівників з Азії та Латинської Америки, інакше польській економіці буде складно рости. Вже зараз у Польщі втричі більше працівників з Колумбії, ніж це було у 2022 році. У залученні іноземних працівників польський бізнес і урядовці бачать потенціал для зростання своєї економіки і надалі".

Половина вітчизняного ринку праці працює в тіні, у той час як у Європі тіньовий сектор складає не більше 10-15%

Фокус вже писав, що війна, падіння економіки та зростання безробіття не стимулюють тих, хто залишився в Україні, активно народжувати: понад 180 тис. дітей народилися в Україні 2023 року, що на 32% менше, ніж 2021-го (тоді народилось 273 772 немовляти).

Як раніше повідомлялось, Німеччина вирішила надавати біженцям спрощені умови отримання громадянства, щоб залучити найактивніших, найталановитіших та найпрацьовитіших мігрантів.