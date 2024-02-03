Через війну Україна втрачає людей, що є трагедією як для сьогодення, так і майбутнього країни. За словами фахівців, її населення може скоротитися на третину. Якою буде Україна та яким чином вирішувати питання високої потреби у робочій силі на фоні значного зниження кількості працездатного населення?

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Демографічна криза в Україні — одна із багатьох проблем загальнодержавного масштабу, якої завдало російське вторгнення. Загалом, за даними ООН, від початку війни понад 18 млн людей виїхали з країни і лише 9 млн з них повернулися. Війна триває, громадяни інтегруються за кордоном, отже додому значна частина з них навряд чи повернеться. Крім того, є інша проблема — вивезені до Росії громадяни. Українців, яких депортували на територію РФ, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, від 200 до 700 тисяч.

Скільки українських військових загинули в бою, ми знатимемо лише після перемоги. За даними НАН, які озвучила демограф Елла Лібанова рік тому, в Україні можуть перебувати 34–35 мільйонів людей.

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Водночас, війна, падіння економіки та зростання безробіття не стимулюють тих, хто залишився в Україні, активно народжувати. Як повідомляє Міністерство юстиції, понад 180 тис. дітей народилися в Україні 2023 року, що на 32% менше, ніж 2021-го: тоді народилось 273 772 немовляти, порівнює "Опендатабот".

"Коли ми з вами говоримо про демографічну кризу, це насамперед не криза народжуваності. Демографічна криза — це криза поповнення трудових ресурсів. Тому що за рахунок трудових ресурсів живе держава. Кожного дня людина здійснює діяльність, що вимагає наявності на ринку матеріальних цінностей, які створюються людською працею. Тому коли ми говоримо про демографічну кризу, ми говоримо про долю працездатного населення, рівень його завантаження, величину податків, кількість пенсіонерів, співвідношення до працюючих, про середню пенсію в країні. Все це пов'язано в один великий демографічний блок", — коментує Олег Пендзин, економіст, член Економічного дискусійного клубу.

За спиною одного мобілізованого має стояти 6 платників податків Фото: "Армия Информ"

Демографічна криза 90-х і брак працівників сьогодні

Однак демографічна криза була дуже актуальним питанням для України і до повномасштабного вторгнення.

"У 1990-х роках спостерігалося різке падіння народжуваності у зв'язку із важким економічними умовами і розламом СРСР. Зараз настав той час, коли ті, хто були народжені в 90-ті, залучаються до трудової діяльності. Їх менше, ніж та кількість пенсіонерів, яка виходить на пенсію. У зв'язку з тим, що у нас солідарна пенсійна система (та що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду, — Фокус), сьогодні на 10,5 млн пенсіонерів у нас в народному господарстві працює 9,5 млн працівників. При тому, що у нормальному співвідношенні на одного пенсіонера повинно припадати до двох працівників", — пояснює експерт Олег Пендзин.

Це дуже важливий показник, що негативно відображається на ситуації з ринком праці в Україні.

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"Саме від нього (ринку праці, — Фокус) залежить необхідність із державного бюджету перераховувати кошти в Пенсійний фонд, щоб забезпечувати навіть жалюгідне отримання пенсіонерам. Цього року Пенсійний фонд, до прикладу, має перерахувати 350 млрд гривень", — додає фахівець.

Складна історія: чому робочий потенціал країни тане

До повномасштабного вторгнення РФ і активної фази бойових дій в Україні налічувалося 18 млн осіб працездатного віку. Наразі їх залишилося 13,5 млн.

І саме їм доведеться зібрати 1,7 трлн грн до державного бюджету, які потрібно віддати на фінансування видатків, пов’язаних з обороною.

Через війну Україна втратила не лише працездатних, але і дітей - майбутніх платників податків Фото: dpa-international.com

"Із 13,5 млн людей працездатного віку в Україні, 6,5 млн працює в бізнесі, і це ті, що платять податки, а 3 млн — бюджетники. З них ще один мільйон — у галузі безпеки і обороні, а також військові. Отака картина на ринку праці сьогодні. Чому це є важливим? Я назву дві цифри, які озвучив президент минулого року: для того, щоб мобілізувати додатково 450 тис. людей, потрібно додатково зібрати пів трлн гривень податків, тому що ніхто не буде воювати безкоштовно. І наступна цифра: для того, щоби все було нормально, за спиною одного мобілізованого має стояти 6 платників податків, або 3 млн платників податків додатково. Якщо наразі в Україні працює 6,5 млн осіб в бізнесі, а має працювати 9 мільйонів", — пояснив Пендзин.

Проте для того, щоб долучити українців до роботи і сплати податків, потрібно створити робочі місця. Вартість одного робочого місця, за словами економічного експерта, в середньому становить 30-35 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що Україні потрібно повернути додому жінок, які втекли від війни за кордон. В іншому разі країна не зможе відновити свою економіку.