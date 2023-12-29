20 тисяч вакансій скорочено: Шмигаль анонсував зміни на державній службі (відео)

За словами прем’єр-міністра, нова система оплати праці державних службовців та скорочення вакансій дозволить уряду зберегти близько 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.

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Український уряд затвердив з 1 січня 2024 року нову систему оплати праці державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Про це повідомив у власному телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, очільник уряду заявив про скорочення кількості вакансій на державній службі майже на 20 000 осіб, додавши, що це лише перший етап.

До того ж, відтепер 70% зарплати держслужбовця складатиме оклад і лише 30% — премії.

"Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад і грейдів. Мова насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати", — зауважив прем’єр.

Шмигаль підкреслив, що нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить уряду зберегти близько 8 мільярдів гривень бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

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"Частина системної роботи": з'явилося роз'яснення листа Шмигаля донорам, — ЗМІ

Нагадаємо, Фокус писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародних донорів надати країні термінове фінансування в розмірі 37,3 мільярда доларів у 2024 році. У листі, адресованому Багатосторонній координаційній групі донорів (MDCP), Шмигаль заявив, що фінансування необхідне для підтримання макроекономічної стабільності України та задоволення її основних бюджетних потреб.