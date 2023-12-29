20 тысяч вакансий сокращены: Шмыгаль анонсировал изменения на государственной службе (видео)

По словам премьер-министра, новая система оплаты труда государственных служащих и сокращение вакансий позволит правительству сохранить около 8 миллиардов гривен бюджетных средств и направить их на нужды безопасности и обороны.

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Украинское правительство утвердило с 1 января 2024 года новую систему оплаты труда государственных служащих на основе квалификации должностей и грейдов. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства заявил о сокращении количества вакансий на государственной службе почти на 20 000 человек, добавив, что это только первый этап.

К тому же, отныне 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад и только 30% — премии.

"Правительство продолжает реформу государственного управления. Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов. Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей по собственному желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты", — отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит правительству сохранить около 8 миллиардов гривен бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

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"Часть системной работы": появилось разъяснение письма Шмыгаля донорам, — СМИ

Напомним, Фокус писал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международных доноров предоставить стране срочное финансирование в размере 37,3 миллиарда долларов в 2024 году. В письме, адресованном Многосторонней координационной группе доноров (MDCP), Шмыгаль заявил, что финансирование необходимо для поддержания макроэкономической стабильности Украины и удовлетворения ее основных бюджетных потребностей.