"Частина системної роботи": з'явилося роз'яснення листа Шмигаля донорам, — ЗМІ

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україні необхідно достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування вже 2024 року.

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Лист уряду України до учасників Мультидонорської координаційної платформи є частиною системної роботи з партнерами. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на роз'яснення ситуації високопоставленим джерелом, яке обізнане із ситуацією.

Під час коментування інформації в американському агентстві Bloomberg щодо заклику прем'єр-міністра Дениса Шмигаля надати Україні термінове фінансування в розмірі 37,3 мільярда доларів 2024 року, співрозмовник агентства зазначив, що це — частина системної роботи з партнерами.

"Лист від українського уряду був направлений учасникам Мультидонорської координаційної платформи після того, як під час засідання платформи 19 грудня бюджетна підтримка була визначена основним напрямком роботи платформи на 2024 рік. Це частина системної роботи з партнерами", — зазначено в повідомленні.

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У листі, з яким ознайомилося Bloomberg, прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив: фінансування має бути спрямоване на потреби основного бюджету України.

"Для підтримки макроекономічної стабільності вкрай необхідно, щоб ми отримували достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи з січня 2024 року", — йдеться у листі Шмигаля.

Шмигаль заявив, що MDCP, створена лідерами "Великої сімки" у грудні 2022 року для координації міжнародного фінансування, має зосередитися на нагальних бюджетних потребах України, а не на своєму довгостроковому мандаті з координації ресурсів для реконструкції та відновлення економіки після війни.

Глава уряду запропонував донорам провести зустріч у січні перед запланованою зустріччю наступного місяця, пише Bloomberg.

Також Шмигаль закликав донорів розпочати координацію, щоб спрямувати заморожені російські активи на відновлення України. Кремль "мусить заплатити за війну та руйнування — і це буде головним джерелом відновлення" в найближчі роки, написав він у листі.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб ліквідувати дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка зараз потрібна як ніколи", — наголосив прем’єр-міністр.

Про що йшлося у листі Шмигаля

Прем’єр-міністр України закликав міжнародних донорів надати державі 37,3 мільярда доларів 2024 року у листі, який адресовано Багатосторонній координаційній групі донорів (MDCP), Шмигаль заявив, що фінансування необхідне для підтримання макроекономічної стабільності України та задоволення її основних бюджетних потреб.

Він також зазначив, що змінив міністра інфраструктури Олександра Кубракова на посаді співголови MDCP на міністра фінансів Сергія Марченка.

Шмигаль закликав донорів провести збори в січні перед запланованою зустріччю наступного місяця.

"Ми не можемо чекати березня, щоб профінансувати наші соціальні потреби", — сказав прем'єр.

Шмигаль також закликав донорів почати координацію дій щодо спрямування заморожених російських активів на відновлення України. Кремль "повинен заплатити за війну і руйнування — і це буде головним джерелом відновлення" в найближчі роки, йдеться в його листі.

Нагадаємо, що пакет ЄС на суму 50 мільярдів євро (55,6 мільярда доларів) для України був заблокований прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном цього місяця, внаслідок чого дебати перейшли на початок наступного року.