Не можемо чекати березня: Шмигаль закликав донорів терміново надати фінансування Україні, — ЗМІ

За словами українського прем'єра, Київ зіткнувся з "винятково високою невизначеністю" щодо свого бюджету через затримку фінансової допомоги в розмірі 110 мільярдів доларів.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародних донорів надати країні термінове фінансування в розмірі 37,3 мільярда доларів у 2024 році. У листі, адресованому Багатосторонній координаційній групі донорів (MDCP), Шмигаль заявив, що фінансування необхідне для підтримання макроекономічної стабільності України та задоволення її основних бюджетних потреб. Про це пише американське агентство Bloomberg.

За словами Шмигаля, Україна зіткнулася з "винятково високою невизначеністю" щодо свого бюджету на початок року. Це пов'язано з тим, що понад 110 мільярдів доларів фінансової допомоги, обіцяної Україні, затримується через політичні розбіжності у США та Європейському союзі.

Шмигаль заявив, що MDCP, створена лідерами "Великої сімки" у грудні 2022 року для координації міжнародного фінансування, має зосередитися на нагальних бюджетних потребах України, а не на своєму довгостроковому мандаті з координації ресурсів для реконструкції та відновлення економіки після війни.

"Навряд чи можливо проводити будь-які обговорення проєктів із відновлення та реконструкції, коли ми боремося з виконанням пріоритетів виживання на 2024 рік", — ідеться в листі Шмигаля.

Шмигаль закликав донорів провести збори в січні перед запланованою зустріччю наступного місяця.

"Ми не можемо чекати березня, щоб профінансувати наші соціальні потреби", — сказав прем'єр.

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Невідомо, як відповіли одержувачі на лист Шмигаля і чи погодилися вони на зустріч раніше, зазначають журналісти.

Шмигаль також закликав донорів почати координацію дій щодо спрямування заморожених російських активів на відновлення України. Кремль "повинен заплатити за війну і руйнування — і це буде головним джерелом відновлення" в найближчі роки, йдеться в його листі.

Можливості України щодо самостійного генерування коштів — включно з підвищенням податкових надходжень, девальвацією гривні або зверненням до центрального банку — обмежені й розглядаються Міністерством фінансів як ризиковані. Але прем'єр-міністр заявив, що їх використовуватимуть як тимчасовий захід, поки не надійдуть міжнародні кошти, пише видання.

"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб ліквідувати дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка необхідна зараз як ніколи", — сказав Шмигаль.

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Крім прохання про термінове фінансування, Шмигаль також повідомив у своєму листі, що він замінив міністра інфраструктури Олександра Кубракова на посаді співголови MDCP на главу фінансового відомства Сергія Марченка.

Шмигаль також закликав донорів почати координацію дій щодо спрямування заморожених російських активів на відновлення України. Ця вимога може мати серйозні наслідки для Росії, оскільки вона може призвести до конфіскації активів на суму понад 300 мільярдів доларів.

Затримка у фінансуванні України

Вашингтон і Брюссель постали перед труднощами в узгодженні пакетів допомоги Україні. Американські законодавці відмовилися від спроб домовитися про виділення Україні понад 60 мільярдів доларів, перш ніж покинути Вашингтон на святкові канікули. Наданню допомоги перешкоджають законодавці-республіканці, які вимагають більш жорсткої прикордонної та імміграційної політики.

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Пакет ЄС на суму 50 мільярдів євро (55,6 мільярда доларів) для України був заблокований прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном цього місяця, внаслідок чого дебати перейшли на початок наступного року.

Нагадаємо, 17 грудня радник президента України Олег Устенко заявив, що Україна перейде до плану "Б" у разі відсутності західного фінансування в перші дні 2024 року. Дефіцит державного бюджету наступного року попередньо сягне 40 млрд доларів