Знов відклали: Україна не отримає у 2023 році допомогу від США

Журналісти Reuters пояснили, що досягнення угоди між республіканцями і демократами у Сенаті США зовсім не гарантує військову допомогу Україні. З цим мають погодитись ще й нижня палата Конгресу.

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19 грудня представники Республіканської і Демократичної партій у Сенаті заявили, що голосування про виділення грошей Україні відбудеться не раніше січня 2024 року. При цьому республіканці стверджують, що за затягування рішення відповідальні їхні опоненти-демократи. Про ситуацію з військовою допомогою ідеться у статті агентства Reuters.

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Заяву оприлюднили лідери обох партій у верхній палаті Конгресу США, пояснили в Reuters. З їхніх слів, конгресмени продовжать перемовини під час різдвяних та січневих канікул, і будуть працювати "дуже старанно". У спільній заяві парламентарі розповіли про "обнадійливий прогрес" та "суперечливі питання".

Журналісти процитували слова лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, який запевнив, що очікує рішення відразу після повернення конгресменів до роботи.

"Наші учасники переговорів працюватимуть дуже, дуже старанно протягом періоду грудневих і січневих канікул, і наша мета — зробити щось, як тільки ми повернемося".

Тим часом Джон Тун, друга людина республіканців у Сенаті, поклав на демократів відповідальність за затягування голосування.

"Демократи довели час до того моменту, коли домогтися суттєвої угоди про безпеку кордону до Різдва неможливо", — Reuters процитувало слова політика.

У статті Reuters також прогнозують проблеми, які з'являться у січні. По-перше, навіть якщо у Сенаті буде якесь рішення, не факт, що його підтримають у Палаті представників, де республіканці заблокували усі попередні спроби підтримати Україну. По-друге, з січня 2024 року почнеться висунення кандидата в президенти від Республіканської партії і це вплине на рішення про військову допомогу та роботу уряду США.

Військова допомога США — деталі

Зазначимо, президент США Джо Байден восени 2023 року запропонував Конгресу затвердити виділення пакета з безпеки розміром більш як 100 млрд дол.. З цієї суми близько 60 млрд дол. мала становити допомога Україні, решта — допомога Ізраїлю, Тайваню, міграційні питання. Палата представників Конгресу США кілька разів провалювала голосування за цей пакет під різними приводами. Наразі ідуть перемовини щодо міграційних проблем: республіканці і демократи не можуть домовитись, який вигляд матиме "Стіна" з Мексикою.

У грудні 2023 року США відвідав президент України Володимир Зеленський, який пояснив американським парламентарям важливість голосування: воно допоможе вистояти у війні з Росією.

Про це ж говорив президент Джо Байден. З його слів, якщо американці не підтримають Україну і дадуть можливість виграти президенту РФ Володимиру Путіну, то згодом їм доведеться самостійно вступити у бойові дії.

Нагадуємо, суд у американському штаті Колорадо заборонив Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на посаду президента США. Тим часом американський уряд звернувся до Японії: планує придбати там нові ракети для ЗРК Patriot.