США попросять допомоги в Японії, щоб передати Україні ракети для ЗРК Patriot, — WP

За словами журналістів, ракети Patriot не підуть безпосередньо в Україну. Японія передасть їх США, що розширить можливості Вашингтона щодо підтримки Києва.

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Сполучені Штати збираються звернутися по допомогу до Японії, щоб передати Україні додаткові ракети до ЗРК Patriot. Про це пише видання Washington Post.

За словами журналістів, очікується, що цього тижня Японія офіційно оформить зміну в політиці експорту, яка дасть змогу передати кілька десятків ракет Patriot у Сполучені Штати. Такий крок дасть можливість Вашингтону передати більше засобів протиповітряної оборони Україні.

Видання пише, що в ініціативі Японія не буде прямо згадувати систему Patriot, однак документ відповідатиме ключовому запиту адміністрації президента США Джо Байдена. Зазначається, що Японія виробляє ракети для Patriot за ліцензією Raytheon.

Зазначається, що Байден порушив це питання перед прем'єр-міністром Фуміо Кісідою в Кемп-Девіді ще в серпні. Японія, занепокоєна тим, що вторгнення Росії може спонукати Китай вжити аналогічних дій проти Тайваню, підтримує Україну.

У матеріалі йдеться, що ракети Patriot не підуть безпосередньо в Україну. Токіо ще не представив графік, але рішення щодо деяких цифр очікується "відносно скоро". Йдеться про ракети PAC-2 і PAC-3.

"Перші призначені для знищення деяких типів балістичних ракет шляхом вибуху поблизу, а другі являють собою боєприпаси прямого ураження, які націлені безпосередньо на ракети і літаки і володіють більшою вибуховою силою", — сказано в матеріалі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європа не має достатнього промислового потенціалу, щоб відбити напад Росії. Німецько-італійський військовий експерт Карстен Бреєр заявив, що європейським країнам залишається сподіватися, що в разі атаки РФ США не будуть "зайняті іншою війною".