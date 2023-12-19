Європа не має достатнього промислового потенціалу, щоб відбити напад Росії, — BILD

Німецько-італійський військовий експерт Карстен Брейєр заявив, що європейським країнам залишається сподіватися, що у разі атаки РФ США не будуть "зайняті іншою війною".

Related video

Військові експерти попереджають, що жодна з країн Європи не готова до війни з Росією, а в більшості випадків навіть не здатна захистити себе. Про це повідомляє BILD.

Нині, як заявив німецько-італійський військовий експерт Карстен Брейєр, Європі залишається сподіватися, що у разі нападу РФ США не будуть "зайняті іншою війною".

"Час, коли ми в Європі могли сказати, що будемо сидіти склавши руки і дозволимо американцям робити свою справу, минув", – наголошує Брейєр.

Крім того, за його словами, жодна країна Європи не має достатніх Збройних сил та промислового потенціалу, аби відбити напад Російської Федерації. Тому, він наголосив, що варто "перебудувати своє мислення", аби знову стати здатними боротися та бути готовими до можливої атаки.

Нагадаємо, 16 грудня Міністр оборони Німеччини розповів, що Європа, особливо країни Балтії, Молдова та Грузія, повинні серйозно поставитися до погроз російського президента Володимира Путіна. Він підкреслив, що Німеччина й інші країни НАТО мають нарощувати виробництво зброї, щоб не відставати від Росії.

Раніше в українському ГУР оцінили запаси та виробництво зброї в Росії. Представники розвідки повідомили, що РФ і далі виробляє ракети та безпілотники. В окупантів також багато ракетних озброєнь, які небезпечні насамперед для прифронтових населених пунктів. Зокрема, ідеться про С-300.