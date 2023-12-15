Чекають виборів у США і втоми Заходу: Кремль не закінчить війну у 2024-му, — ГУР

За словами представника розвідки Андрія Черняка, противник намагатиметься все робити для ефективного результату, а от експерт Олександр Мусієнко переконаний, що дії окупантів спрямовані на стримування ЗСУ.

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Російська Федерація має намір продовжувати війну в Україні щонайменше до кінця 2024 року. Для цього противник активно перебудовує економіку. Про це заявили представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Андрій Черняк і військовий експерт Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна" 15 грудня.

За словами Андрія Черняка, більша частина еліт Кремля не хоче продовжувати бойові дії, однак це зовсім не означає, що їхні думки будуть почуті. Керівництво Росії зібралося продовжувати війну весь наступний рік.

"Росіяни активно перебудовують економіку, ставлять її на військові рейки, переводять усю країну на воєнний стан, докладають максимум зусиль, щоб домогтися будь-якого результату. Усе це разом із кремлівською агресивною риторикою свідчить про те, що росіяни не готові зупиняти війну", — каже представник розвідки.

Військовий експерт Олександр Мусієнко також згоден з думкою, що РФ має плани на наступний рік. За цей час Кремль планує перечекати Захід, сподіваючись на його втому і нібито перебої з військовою допомогою. Це, на думку Москви, змусить Київ піти на поступки.

Стратегія противника має такий вигляд, каже експерт:

війна виключно на території України;

концентрація на контролі окупованими територіями;

наступальні дії, які забезпечуватимуть лише тактичні переваги.

Усе це противник робитиме з однієї причини — не дати українським військам перейти в новий великий наступ. Під цю стратегію ЗС РФ і готують своє забезпечення і сили на майбутній рік.

"А далі діятимуть виходячи з того, якою буде зовнішньополітична кон'юнктура, чим завершаться вибори президента США, наскільки стійкою буде підтримка з боку Північної Кореї, Ірану і, можливо, Китаю. І від цього відштовхуватися щодо військових дій. Звісно, глобально росіяни готові були б просунутися далі й окупувати ще більше територій. Але для цього їм потрібен час, щоб відновитися", — заявив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, 14 грудня глава ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що РФ не планує вести війну в Україні у 2025 році. За його словами, росіяни "дуже прискіпливо" рахують свої кошти, які йдуть на військову агресію проти України.