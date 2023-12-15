Ждут выборов в США и усталости Запада: Кремль не закончит войну в 2024-м, — ГУР

По словам представителя разведки Андрея Черняка, противник будет пытаться все делать для эффективного результата, а вот эксперт Александр Мусиенко убежден, что действия оккупантов направлены на сдерживание ВСУ.

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Российская Федерация намерена продолжать войну в Украине минимум до конца 2024 года. Для этого противник активно перестраивает экономику. Об этом заявили представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Андрей Черняк и военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина" 15 декабря.

По словам Андрея Черняка, большая часть элит Кремля не хочет продолжать боевые действия, однако это совершенно не значит, что их мнения будут услышаны. Руководство России собралось продолжать войну весь следующий год.

"Россияне активно перестраивают экономику, ставят ее на военные рельсы, переводят всю страну на военное положение, прилагают максимум усилий, чтобы добиться какого-либо результата. Все это вместе с кремлевской агрессивной риторикой говорит о том, что россияне не готовы останавливать войну", — говорит представитель разведки.

Военный эксперт Александр Мусиенко также согласен с мнением, что РФ имеет планы на следующий год. За это время Кремль планирует переждать Запад, в надежде на его усталость и якобы перебои с военной помощью. Это, по мнению Москвы, заставит Киев пойти на уступки.

Стратегия противника выглядит следующим образом, говорит эксперт:

война исключительно на территории Украины;

концентрация на контроле оккупированными территориями;

наступательные действия, которые будут обеспечивать лишь тактические преимущества.

Все это противник будет предпринимать по одной причине — не дать украинским войскам перейти в новое крупное наступление. Под эту стратегию ВС РФ и готовят свое обеспечение и силы на будущий год.

"А дальше будут действовать исходя из того, какой будет внешнеполитическая конъюнктура, чем завершатся выборы президента США, насколько устойчивой будет поддержка со стороны Северной Кореи, Ирана и, возможно, Китая. И от этого отталкиваться в отношении военных действий. Конечно, глобально россияне готовы были бы продвинуться дальше и оккупировать еще больше территорий. Но для этого им нужно время, чтобы восстановиться", — заявил Александр Мусиенко.

Напомним, 14 декабря глава ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что РФ не планирует вести войну в Украине в 2025 году. По его словам, россияне "очень придирчиво" считают свои средства, которые уходят на военную агрессию против Украины.