"Имеют проблемы": РФ не планирует вести войну в Украине в 2025 году, – Буданов

По словам начальника военной разведки, россияне "очень придирчиво" считают свои средства, которые уходят на военную агрессию против Украины.

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Российская Федерация на данный момент не планирует военные действия на территории Украины в 2025 году. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает LB.ua 14 декабря.

В рамках дискуссии, посвященной грядущим вызовам и перспективам для страны, Буданов отметил, что РФ пока не планировала войну дальше 2024 года.

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"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока таких планов у них нет", — сказал он.

Глава военной разведки подчеркнул, что россияне "также имеют проблемы". По его словам, Кремль ориентируется не на мнение своих граждан, а на количество ресурсов, так как на войну уходит очень много денег.

"Возможно, немного грубо раздастся, но мы воюем за чужие средства, а они — за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — заявил Буданов.

Напомним, 8 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хотел бы, чтобы война в Украине закончилась в 2024 году. Он также сравнил вооружение, которое было у Украины в начале полномасштабного российского вторжения и которое есть сейчас.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман 10 ноября добавил, что шансы закончить войну уже в следующем году есть, однако возникает другой вопрос — отсутствие общегосударственной концепции того, что будет восприниматься победой. Он заявил о необходимости определиться, что такое для украинцев победа.