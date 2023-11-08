"Делать реверансы — пустая трата времени": Данилов призвал Запад перестать бояться Путина (видео)

Алексей Данилов считает, что для победы Украине мало только ее желания победить. Нужна помощь партнеров.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что реверансы отдельных политиков Запада в сторону российского президента Владимира Путина и нежелание разозлить его военной помощью Украине — пустая трата времени. Об этом он сказал в эфире телемарафона 8 ноября.

Алексей Данилов отметил, что хотел бы, чтобы война в Украине закончилась в 2024 году и сравнил вооружение, которое было у Украины в начале полномасштабного российского вторжения и которое есть сейчас.

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"Сегодня — это уже другая война, это — война технологий, война дронов. Сегодня используются совсем другие средства поражения. Кто будет более ловким, более умным и у кого будет больше воли, тот и победит в этой войне. То, что касается нашей воли, нашего ума, здесь россиянам нечего делать. На сегодня мы имеем огромные успехи на Крымском направлении. Никогда не было такого, чтобы страна, которая не имеет своих военно-морских сил в том виде, в котором мы бы очень хотели их иметь, уничтожила подводную лодку. Это впервые в истории такой случай", — сказал Данилов.

Он добавил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы закончить войну, но ей нужна помощь партнеров.

"Но здесь надо быть откровенным и сказать, что не все зависит от нас. Многое, но не все. Очень многое зависит от партнеров. Если некоторые партнеры, кто сомневается давать — не давать то или иное вооружение, чтобы не раздражать Путина. Вы эту больную на голову м*рзоту уже ничем не раздражаете. Делать какие-то дипломатические реверансы по отношению к России — это пустая трата времени", — сказал Данилов.

Напомним, что Данилов рассказал, как изменилась украинская армия за полтора года. По мнению секретаря СНБО, война в 2023 году принципиально отличается от той, что была год назад, а выигрывает на поле боя тот, кто не боится принимать креативные решения и использовать инновации.

Ранее Фокус писал, что Данилов прокомментировал тезис "воевать придется всем". По его словам, если у Украины не будет современных средств поражения и помощи партнеров, то держаться будет трудно.